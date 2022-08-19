先天不良後天失調 彰化舊濁水溪水質改善恐跳票

彰化縣約20%養豬場集中舊濁水溪流域，監測氨氮平均值長期屬於嚴重汙染，環保局去年配合檢警，一口氣抓16場偷排的畜牧場，並依法要求畜牧場的畜牧糞尿資源化處理，但養豬場處理效能不彰，今年底的法定達成率鐵定跳票，舊濁水溪水質恐難改善。

彰化縣舊濁水溪流域俗稱東螺溪，流經溪州、埤頭、北斗、田尾、溪湖、二林、埔鹽、福興等八鄉鎮，流域幅員占彰化縣鄉鎮市的三成，日據時代舊濁水溪遭截斷上游天然水源，從那時到現在以農田灌溉餘水、家戶廢水、工業廢水為主，水體很糟，唯有祈求上天降雨稀釋汙染濃度，彰化縣養豬頭數約75萬頭，其中15萬多頭養在舊濁水溪流域兩側，畜牧場廢水若排入舊濁水溪一定加重溪水的負荷。

環保局在舊濁水溪沿岸設關鍵測站檢驗氨氮，鹿島橋和天盛橋的河川汙染指數平均值未達改善目標，而且包括鹿島、天盛及中溪、三溪、溪湖、三和橋的測站測得溪水氨氮平均值屬嚴重汙染，因此環保局去年配合警檢抓到16場涉嫌繞流偷排的畜牧場，依情節輕重裁罰6萬元至2千萬元。

畜牧糞尿必須有去處，即使氣曝及生物處理後也最好不排入河川，環保署為從根本解決畜牧糞尿處理問題，2017年12月規定飼養2千頭以上毛豬的畜牧場必須在2022年12月底之前，畜牧糞尿資源化處理比率應達到總廢水產生量5%。舊濁水溪流域已有畜牧場提出沼液沼渣農地肥分使用計畫，環保局初步了解，全縣逾八成畜牧場今年底達不到畜牧糞尿資源化處理法定目標，已被彰化縣審計室糾正並要求環保局加強輔導和稽查汙染。

彰化縣環保局今天表示，彰化縣天然地理環境埋下畜牧廢水很難搭排天然河川的汙染問題，舊濁水溪特別嚴重，畜牧場願意做畜牧糞尿沼液沼渣資源化，處理後作為天然肥料，後端供應情形要以植物需求為需求，過去確實推廣方面有困難，但俄烏戰爭後國際化學價格上漲，已有農民願意使用畜牧糞尿資源化的天然肥料，今年申請購買運送天然肥的槽車約20輛，比去年增加三成；年底前將強化與農業處橫向聯繫，媒合農民提高使用天然肥的意願，希望接近畜牧糞尿資源化處理比率。