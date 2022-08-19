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台中舊大安溪橋斷橋修復補助 調查評估案100萬元

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
登錄為歷史建築的「舊大安溪橋」，興築於日治昭和時期，橋長約916公尺，橋體跨越台中市與苗栗縣界的大安溪，為鐵路與公路共構橋樑。 圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
登錄為歷史建築的「舊大安溪橋」，興築於日治昭和時期，橋長約916公尺，橋體跨越台中市與苗栗縣界的大安溪，為鐵路與公路共構橋樑。 圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供

登錄為歷史建築的「舊大安溪橋」，為修復其斷橋南北連接修復工程規劃設計作業，立委楊瓊瓔及市議員李榮鴻爭取100萬元調查評估經費，預計年底展開舊橋的調查、修復或再利用計畫評估，預計2024年爭取規劃設計經費，最快3年後動工修復。

立委楊瓊瓔表示，舊大安溪橋屬於市定古蹟，也是全台唯一保存的鐵公路共構橋樑，地方民眾期望儘速活化，讓在地及遊客可暢行海線南北追火車、觀夕照。

具有百年歷史的「舊大安溪橋」位於大甲區台一線上，興築於日治昭和時期，橋長約916公尺，橋體跨越台中市與苗栗縣界的大安溪，為鐵路與公路共構橋樑。

李榮鴻指出，橋體結構於2004年七二水災沖毀橋墩，形成南、北岸橋體斷橋。橋雖沒有交通功能，然因見證日治時期橋樑工程技術，在橋樑工程技術史上具有研究價值、橋墩構造兼富藝術美感，2006年公告登錄為歷史建築

市議員參選人李文傑認為，舊大安溪橋為往昔是大甲區溪北連繫溪南主要交通要道，功成身退的砂岩橋墩，是台中市碩存的石製橋墩，地方民眾建議修復活化為自行車橋樑，與市定古蹟日南車站串連一氣，作為文化觀光賣點。

台中市文化資產處表示，該件調查評估案總經費為100萬元，在文化部核定補助後，市府將展開發包程序，目標在年底前完成發包，估計規劃設計時間約需1年。

觀光旅遊局局長韓育琪說，大安溪舊橋斷橋部分長約80.6公尺、寬約5.9公尺，既有橋墩屬歷史建築補強涉及文資審查，待評估作業完成，後續的修復工法、建築經費需求會更明朗，再次拜託楊瓊瓔立委爭取中央經費協助，儘速完成修復工程。

登錄為歷史建築的「舊大安溪橋」，興築於日治昭和時期，橋長約916公尺，橋體跨越台中市與苗栗縣界的大安溪，為鐵路與公路共構橋樑。 圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
登錄為歷史建築的「舊大安溪橋」，興築於日治昭和時期，橋長約916公尺，橋體跨越台中市與苗栗縣界的大安溪，為鐵路與公路共構橋樑。 圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
登錄為歷史建築的「舊大安溪橋」，為修復其斷橋南北連接修復工程規劃設計作業，立委楊瓊瓔及市議員李榮鴻爭取100萬元調查評估經費，預計年底展開舊橋的調查、修復或再利用計畫評估。 圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供
登錄為歷史建築的「舊大安溪橋」，為修復其斷橋南北連接修復工程規劃設計作業，立委楊瓊瓔及市議員李榮鴻爭取100萬元調查評估經費，預計年底展開舊橋的調查、修復或再利用計畫評估。 圖／立法委員楊瓊瓔服務處提供

歷史建築 楊瓊瓔 台中市

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