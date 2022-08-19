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豐原豐勢路遇豪雨就淹 民代爭取4800萬元改善

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
本月2日傍晚瞬間大雨，台中市豐原區豐勢路二段淹水嚴重，居民苦不堪言。立委江啟臣向內政部營建署爭取經費，總工程經費4800萬元、施作536公尺箱涵。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供
本月2日傍晚瞬間大雨，台中市豐原區豐勢路二段淹水嚴重，居民苦不堪言。立委江啟臣向內政部營建署爭取經費，總工程經費4800萬元、施作536公尺箱涵。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供

本月2日傍晚瞬間大雨，台中市豐原區豐勢路二段豐原客運停車場前，因側溝排水容量不足，水淹半個輪胎高，居民苦不堪言。立委江啟臣向內政部營建署爭取列入「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第三期(110-111年)」，總工程經費4800萬元、施作536公尺箱涵，昨獲營建署同意補助。

立法委員江啟臣指出，豐勢路二段過去每逢大雨就容易淹水致災，長久以來已成為在地鄉親的惡夢。過去服務團隊曾偕同台中市議員張瀞分、陳本添、翁子里長連佳振舉辦會勘，更邀請水利局局長范世億與中央部會長官在國會辦公室舉辦協調會，爭取經費，希望從源頭進行改善。

豐勢路是連接豐原與山城間的重要道路，更是肩負銜接豐勢交流道的龐大車流量，江啟臣表示，淹水問題不解決，周圍交通必定大亂，為了盡速解決易淹水狀況，短期要求市府水利局在強降雨時於低窪處設置抽水設備，根本解決方案則是爭取內政部營建署支持排水改善工程計畫。

江啟臣指出，昨天國會辦公室正式收到內政部營建署的核准公文，將列入「前瞻基礎建設計畫-水與安全-縣市管河川及區域排水整體改善計畫第三期(110-111年)」補助案件，工程總經費4800萬元，由中央補助3744萬元，預計施作總長度約536公尺的箱涵，盼將淹水問題一次解決。

本月2日傍晚瞬間大雨，台中市豐原區豐勢路二段淹水嚴重，居民苦不堪言。立委江啟臣向內政部營建署爭取經費，總工程經費4800萬元、施作536公尺箱涵。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供
本月2日傍晚瞬間大雨，台中市豐原區豐勢路二段淹水嚴重，居民苦不堪言。立委江啟臣向內政部營建署爭取經費，總工程經費4800萬元、施作536公尺箱涵。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供
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本月2日傍晚瞬間大雨，台中市豐原區豐勢路二段淹水嚴重，居民苦不堪言。立委江啟臣向內政部營建署爭取經費，總工程經費4800萬元、施作536公尺箱涵。圖／立法委員江啟臣服務團隊提供

江啟臣 淹水

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