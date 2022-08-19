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台中運動場地太陽能光電設置僅3% 議員批效率奇差

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨中市議員施志昌、林祈烽指出，全台中的運動場館與場地有136處，卻只有4處設有太陽能光電設施，不到3%。圖／施志昌提供
民進黨中市議員施志昌、林祈烽指出，全台中的運動場館與場地有136處，卻只有4處設有太陽能光電設施，不到3%。圖／施志昌提供

台中市推動綠能發展，民進黨中市議員施志昌、林祈烽指出，全台中的運動場館與場地有136處，卻只有4處設有太陽能光電設施，不到3%，痛批中市運動局效率奇差。中市運動局長李昱叡表示，若要設置太陽能光電設施，場館須符合「建蔽率」及「建築相關法規規定」與「結構安全」為第一優先納入考量。

台中市副市長令狐榮達表示，市長盧秀燕上任後力推台中太陽光電四倍增計畫，今年已提前達標。

施志昌表示，台中市運動局管轄的運動場館與場地有136處，目前只有朝馬、南屯2座國民運動中心及烏日溫水游泳池屋頂裝設太陽能光電裝置，加上年初大雅的三和公園籃球場剛變成光電風雨球場，太陽能光電設施不到3%。

運動局長李昱叡表示，若要太陽能光電設施，場館必須符合建蔽率及建築相關法規規定與結構安全為第一優先納入考量，現有設置的在既有規定及結構安全無虞下已完成設置。而戶外場地如網球場挑高須達12.5公尺，部分運動場域跨距過大，建造光電成本過高，經評估由社會資源出資誘因不高。

李昱叡說，多數場館蓋在戶外或公園用地還有建蔽率問題，請照的規程也要符合規範，市府積極推動優化運動建設。

施志昌說，甲安埔幾乎沒有室內場館，太陽能光電風雨球場就變成另種新選擇。而且不需府內預算來設置，都是找廠商投資，再談回饋金，可以增加綠能的使用，不過運動局執行效率非常差。

施志昌指出，他上任時曾找運動局到大甲網球場會勘，希望能將大甲網球場改造成太陽能光電風雨球場，當時運動局說只要大雅三和公園籃球場的太陽能光電風雨球場蓋好，就可以當作範本複製到其他球場，結果現在卻用大甲網球場要跟大甲運動場做整體規劃當作藉口而不做。

施志昌批評，大甲網球場離現行規劃的大甲運動場有段距離，中間還隔了一個新設的漆彈場，難道網球場也要做新的規劃？是要有新的設備還是要另移他處？中市府長期以來都把地方意見當藉口，而不解決問題，根本在扯台中綠能發展的後腿。

李昱叡表示，大甲網球場因位置有挑高、大跨距、天候及受風面等安全風險顧慮，同時也考量在地市民建議，未來大甲運動公園規劃範圍會納入評估。李也強調，如果運動工程隨便處理，就會像是某個城市的棒球場一樣，到時候無法收拾。

台中市 建築

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