水產批發老闆欠百萬勞健保費 執行署幫促銷海產抵繳

在彰化市經營水產批發的楊姓女子，因新冠肺炎疫情影響生意，積欠健保、勞保等費用近百萬元，楊女因此憂鬱，行政執行署彰化分署執行時，發現楊女的處境，由於中秋節即將到來，靈機一動，提議由她的丈夫代銷海產，並由執行署協助促銷，其中4成抵繳稅款，國家收到積欠稅款，楊女又可繼續經營的雙贏結果。

執行署彰化分署指出，59歲的楊姓女子是這家海產批發公司負責人，因新冠疫情爆發後，生意大受影響，致陸續積欠健保、勞保等費用近百萬元，楊女也因擔憂公司經營及面對欠稅的壓力而日漸憔悴憂鬱。

彰化分署表示，執行人員前往場執行時，發現她的古姓丈夫也同樣經營水產批發生意，古男表示，他的水產生意也因疫情影響大幅衰退，僅有的員工日前也離職，目前公司只剩夫妻與子女苦撐。

執行人員了解他們的處境後，想到中秋將屆，提議由古姓丈夫提供其所經營的冷凍海產及肉品，由分署協助促銷，並以促銷所得價金40％抵繳稅款，餘60%則作為繼續經營資本的方式繳納欠稅，國家稅收獲清償，楊女還得繼續經營，達到雙贏。

執行署表示，古姓丈夫對分署願意以協助促銷抽成抵稅的方式，非常感謝，同意提供所經營的數拾種海產、水產及肉類，全部以破盤價優惠提供分署促銷變賣，中秋節想要闔家烤肉歡聚的民眾，千萬別錯過。

彰化分署表示，鑒於冷凍食品保鮮不易，及節省民眾排隊時間，本次促銷採網路訂購方式，相關訂貨平台、收款、發貨、退換貨等，均由楊女的古姓丈夫負責；彰化分署則同步監管訂貨平台及匯款帳戶，另為提高促銷實益節省勞費，促銷的每筆訂單限1000元以上。