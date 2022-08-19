圖書館便斗、洗手台太高對兒童不友善 台中：逐步改善

民進黨台中市議員楊典忠表示，台中市各圖書館一樓均設置兒童閱覽區，卻有9間圖書館的廁所未設置兒童廁所與洗手台、另有5間圖書館無兒童洗手台、2間無兒童小便斗，而且不是小便斗太高、就是洗手台太高，對兒童相當不友善，要求市府在各項公共設施，廁所需符合小朋友所需。

台中市副市長令狐榮達表示，生活的「方便性」是很重要的，新式建築物都有把親子廁所與兒童洗手台納入設計，老舊建築建築可能沒這麼周到，則請文化局或各圖書館分館檢視，提升廁所設施的方便性，其他各公共設施也要一併進行改善。

楊典忠表示，根據內政部「公共場所親子廁所盥洗室設置辦法」規定，公共場所的兒童小便器突出端距地板面不得大於32公分。兒童馬桶的馬桶座位高度為27公分至29公分。兒童洗面盆的洗面盆上緣距地板面58公分至62公分，水龍頭出水口距、洗面盆邊緣距離不得大於35公分。應使用撥桿式或自動感應式水龍頭。

楊典忠說，海線地區清水、梧棲、沙鹿4間圖書館，包括清水圖書館、沙鹿文昌圖書館、深波圖書館、梧棲親子圖書館都未設置兒童小便斗與洗手台，也就是小便斗與洗手台高度都讓兒童「看得到、用不到」，對兒童如廁相當不友善；全台中市圖書館中，9館皆無設置兒童便器與兒童洗手台，5館未設置兒童洗手台，2館未設置兒童便器，要求文化局盡速改善。

楊典忠說，民進黨台中市長候選人蔡其昌，2013年就提案要求交通部將公廁納入兒童方便使用性考量，如增設符合孩童體型的馬桶、小便斗及洗手檯，全面建置友善兒童的廁所空間。蔡其昌比盧秀燕更重視兒童權益與福利，相信年底蔡其昌當選市長，一定會把台中市政府所屬各機關公廁，做整體友善空間改造。

文化局長陳佳君表示，很多原縣區圖書館歷經921地震後，陸續進行耐震補強逐年改善，台中市44間圖書館中，29館都有設置兒童便器與兒童洗手台，其他未設置或部分設置，未來會繼續檢討改善，目前估算改善經費為180萬元，並依照內政部規定逐步改善。

教育局長楊振昇說，小孩子上廁所或洗手設施要符合兒童需求，各學校若需要調整小便斗與洗手台高度，教育局會協助學校改善。