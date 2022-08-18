影／日本戰國武士霸氣登場 台中豐原太平洋百貨日本美食展開幕

今天台灣甲冑武士隊身著重達30公斤甲冑霸氣登場，台上刀光劍舞，「砍」到最優惠，替豐原太平洋百貨日本美食物產展揭開序幕。

為期14天的日本美食物產展，首四日回饋卡友，前50位可以現金50元獲得回饋3倍的日本展樂購券(價值150元)，首日限量開賣即秒殺完售。

還有全館消費滿3000元送限量日本展100元購物券，9樓展場更準備新鮮海味的北海道特級貝柱、職人精緻工藝品、馳名新潟純造大吟釀、搶手美妝SANA豆乳系列及Q彈飽滿的日本大福等多樣商品，限時限量買一送一。

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