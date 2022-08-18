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席開1200桌 清水紫雲巖普渡2.4萬公斤白米捐社福

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
今天下午，台中市清水紫雲巖舉行中元普渡，供桌席開1200桌，有滿漢全席及大型冰雕等，一字排開相當壯觀。圖／台中市清水紫雲巖提供
今天下午，台中市清水紫雲巖舉行中元普渡，供桌席開1200桌，有滿漢全席及大型冰雕等，一字排開相當壯觀。圖／台中市清水紫雲巖提供

今天下午，台中市清水紫雲巖舉行中元普渡，供桌席開1200桌，有滿漢全席及大型冰雕等，一字排開相當壯觀。總幹事吳德勝說，今年將捐2.4萬公斤白米給育幼院、療養院及老人院等；主委吳勝隆說，中元普渡祈求遠離疫情、國泰民安。

清水紫雲巖是傳統大肚上堡53庄信仰中心，已有300多年歷史，在地人稱為「觀音亭」；紫雲巖中元普渡由清水32個里輪流舉行，過去是在農曆7月15日普渡，管理委員會因鑑中元節當天家戶都舉辦私普，將公普延後到7月21日。

主任委員吳勝隆指出，紫雲巖中元普渡已邁入第22年，許多宮廟都已經取消，但廟方一直秉持傳統，其中3座冰雕入夜打燈後值得一看，是普渡的大亮點。

吳德勝說，今年贊普有5000多份，信徒若沒有帶回家將會捐給弱勢團體，依照往年大約有3成捐出。另外，有2.4萬公斤的白米將捐給育幼院、療養院及老人院等，幫助需要的社福團體。

今年是海線鐵路通車100周年，文昌社區發展協會及清水散步鐵道模型同好會，特共同策畫組裝鐵道模型，參與慶讚中元普渡，吸引老、中、青三代及小朋友爭相觀看，為今年中元普渡增添特色。

今天下午，台中市清水紫雲巖舉行中元普渡，供桌席開1200桌，有滿漢全席及大型冰雕等，一字排開相當壯觀。圖／台中市清水紫雲巖提供
今天下午，台中市清水紫雲巖舉行中元普渡，供桌席開1200桌，有滿漢全席及大型冰雕等，一字排開相當壯觀。圖／台中市清水紫雲巖提供
今天下午，台中市清水紫雲巖舉行中元普渡，供桌席開1200桌，有滿漢全席及大型冰雕等，一字排開相當壯觀。圖／台中市清水紫雲巖提供
今天下午，台中市清水紫雲巖舉行中元普渡，供桌席開1200桌，有滿漢全席及大型冰雕等，一字排開相當壯觀。圖／台中市清水紫雲巖提供

育幼院 鐵道 疫情

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