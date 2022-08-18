家扶二林暑輔食農教育 學童開心滿載而歸

彰化家扶中心暑期課輔二林班規畫六堂食農教育主題課程，攜手在地農場和農園教導小朋友認識農業、農產品，農民都很有愛心開放採收蔬果，小朋友滿載而歸，本來要體驗務農辛苦變成很開心有機會收成。

彰化家扶二林服務處服務的服務區涵蓋二林、埤頭、竹塘、芳苑、大城等五鄉鎮，產業結構以農、漁為主，彰化家扶融合在地產業特色，在暑輔班課程加入六堂食農教育，邀請二林社區大學講師陳發財、塗仔崙溫室農場負責人吳麟恩、諭蓁萱農園負責人林含諭，教導暑輔班18名學童了解在地農業活動與價值，希望啟發孩子的地球公民責任感，自動自發愛護環境。

食農教育有四堂室內課，陳發財介紹有機作物認證歷程與友善耕作概念，教小朋友種水耕蔬菜。兩堂戶外課程分別安排到兩名青農的農場，青農吳麟恩解說栽植瓜類的相關知識，開放農場給小朋友學種小黃瓜和採收，青農林含諭教做中藥茵陳製成的天然蚊香，和使用落葉、樹根等植物廢棄物製作循環生態床。

彰化家扶受扶助學童開心帶著一袋袋小黃瓜、自製天然蚊香回家。受扶助學童「小婷（化名）」今天說，生活中隨手可得的植物廢棄物其實可以再利用，真的很神奇。「小恩（化名）」也說，農作物生產過程充滿神奇，食農教育雖然只有六堂課，但他了解當農夫很辛苦，以後會好好珍惜食物。

彰化家扶主任王震光表示，彰化家扶連續15年在五個服務據點開辦暑期課輔班，減輕受助家庭的子女暑假安親費負擔，並能放心外出工作維持家計，為讓家長和受扶助孩子覺得每年課輔課程有變化，各服務據點社工都用心規畫課程，期待兒童開拓視界，充實知識，假期生活更有趣。