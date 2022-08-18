彰化「暗黑料理」極限再挑戰 一次吃到北斗、北港農產品

台灣稱芫荽為香菜，最大產地在北斗鎮，北斗香菜生產合作社「香菜先生」顏氏兄弟動腦筋開發副產品，今年推出香菜花生酥，使用新鮮香菜和香菜烘乾製作的香菜粉，不添加色素，一口同時吃到北斗香菜與北港花生的香氣和爽脆。

顏氏兄弟顏名源、顏佑任是香菜農第二代，大學畢業後就返回北斗幫父母種香菜。香菜全年平均價格雖好，卻不耐久放，又部分民眾不喜歡香菜味道，顏氏兄弟絞盡腦汁突破香菜料理的極限，2020年和好友偑巷咖啡老闆莊浚勝合作試賣香菜咖啡，多名藝人試喝後給予高度好評，香菜麵包、香菜月餅接連研發和上市。

顏名源今天表示，香菜與花生的味道很搭，半年前他找食品業者研發香菜花生食品，反覆試驗二者混合比例、甜度、烘焙的乾濕度，很幸運地在中秋節之前成功製作香菜花生酥，不放人工色素，純天然香菜烘烤後的黃草綠色，經過加熱，少了一點香菜特殊氣味，多了花生的香味，為保留花生的堅果口感，經過粗壓，讓民眾看得到香菜健康原色，吃得到花生顆粒。

今年香菜月餅不是整顆鹹蛋黃，而是蛋黃混合奶油再製的奶黃；顏名源說，鹹蛋黃有鹹蛋黃的蛋黃香，奶黃有奶油香也有蛋黃香，入口細嚼更覺滑潤。因香菜奶黃酥與香菜花生酥都不使用保鮮劑，限量2000盒。