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邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

女力報到 中市堆高機操作女性專班即日起報名

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市首創堆高機操作訓練女性專班即日至9月2日開放報名。圖／台中市勞工局提供
台中市首創堆高機操作訓練女性專班即日至9月2日開放報名。圖／台中市勞工局提供

台中市勞工局長張大春今天說，女性勞參率日益提升，為鼓勵女性投入機械操作勞動市場，台中市首創舉辦「荷重在一公噸以上之堆高機操作人員證照」女性專班，即日起開放報名，歡迎設籍台中市的在職勞工9月2日前踴躍報名，女性學員優先錄取。

張大春指出，勞工局協助在職勞工提升職場競爭力並取得專業證照，今年開辦12班技能認證訓練班，預計可供290人參訓。其中，依據「特別暫行措施」規劃堆高機證照班，採女性學員優先錄取，以提高女性參訓率，並輔導其考取堆高機操作人員證照，增加職場競爭力。

勞工局說，堆高機證照班共計訓練26小時，預計招收15人，並委託台中市總工業會附設職業訓練中心辦理，考量女性對特殊機械操作較為陌生，增加堆高機術科實習的時數，並安排術科助教輔導模擬技能檢定實作練習、工作安全概念及技巧，並輔導考取專業的全國技術士技能檢定「一公噸以上堆高機單一級操作人員技術士證照」，一對一教學，讓學員更有信心考取證照。

勞工局說明，該訓練班課程自9月27日至10月2日，歡迎設籍台中市的在職勞工在9月2日前踴躍報名，詳情請洽勞工局04-22289111轉35616曾小姐，專線04-25262934分機411吳小姐，或台中市總工業會官方網站查詢。

台中市 勞工局 競爭力

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