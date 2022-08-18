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邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

草湖溪畔自行車道6.66公里全打通啟用 串聯霧峰、大里

聯合報／ 記者劉柏均趙容萱／台中即時報導
台中市政府觀旅局於霧峰區草湖溪畔，建置第四、五期工程自行車專用道，增添LOVE造型座椅、霧霧鳥籠觀景平台，全長共3.14公里，斥資2250萬元，今完工啟用。圖／台中市政府提供
台中市政府觀旅局於霧峰區草湖溪畔，建置第四、五期工程自行車專用道，增添LOVE造型座椅、霧霧鳥籠觀景平台，全長共3.14公里，斥資2250萬元，今完工啟用。圖／台中市政府提供

台中市政府觀旅局於霧峰區草湖溪畔，建置第四、五期工程自行車專用道，串聯起原有車道路段，增添LOVE造型座椅、霧霧鳥籠觀景平台，全長共3.14公里，斥資2250萬元，今完工啟用；台中市副市長黃國榮今出席啟用典禮表示，草湖溪畔自行車全線串連後，霧峰、大里更宜居。

「霧峰區草湖溪畔自行車道第四、五期工程」今日進行啟用典禮，黃國榮指出，此區段今日啟用後，將串聯既有的大里草湖溪自行車道一至三期，總長度為6.66公里，自起點草湖橋到終點銀聯一橋，打造草湖溪南北岸環狀線自行車道。

觀旅局說明，自行車道增添LOVE造型結合座椅，具功能意象，營造打卡亮點吸引人潮，周邊近期將再種植風鈴木，達到遮蔭及綠美化效果，提供遊客舒適美觀的休憩空間。

此外，以霧峰特色的貓頭鷹為發想的「霧霧鳥籠觀景平台」，利用鳥籠形式的欄杆讓遊客彷彿置身其中，並增設造型座椅，兼具休憩及打卡功能；「打卡亮點非常吸睛！」觀旅局長韓育琪表示，觀旅局近年投入大量預算與資源，也積極爭取中央預算，希望將草湖溪畔兩側自行車道完整建置。

觀旅局表示，草湖溪自行車專用道是利用現地自然景觀資源打造，沿溪畔騎乘自行車、感受自然風光外，沿線還有九二一地震教育園區、光復新村、亞洲大學現代美術館等當地著名景點，以騎乘自行車體會沿途風光，讓喜愛騎乘單車的遊客，可深度體驗台中獨特的人文風采。

台中市政府觀旅局於霧峰區草湖溪畔，建置第四、五期工程自行車專用道，增添LOVE造型座椅、霧霧鳥籠觀景平台，全長共3.14公里，斥資2250萬元，今完工啟用。圖／台中市政府提供
台中市政府觀旅局於霧峰區草湖溪畔，建置第四、五期工程自行車專用道，增添LOVE造型座椅、霧霧鳥籠觀景平台，全長共3.14公里，斥資2250萬元，今完工啟用。圖／台中市政府提供

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