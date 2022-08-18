草湖溪畔自行車道6.66公里全打通啟用 串聯霧峰、大里
台中市政府觀旅局於霧峰區草湖溪畔，建置第四、五期工程自行車專用道，串聯起原有車道路段，增添LOVE造型座椅、霧霧鳥籠觀景平台，全長共3.14公里，斥資2250萬元，今完工啟用；台中市副市長黃國榮今出席啟用典禮表示，草湖溪畔自行車全線串連後，霧峰、大里更宜居。
「霧峰區草湖溪畔自行車道第四、五期工程」今日進行啟用典禮，黃國榮指出，此區段今日啟用後，將串聯既有的大里草湖溪自行車道一至三期，總長度為6.66公里，自起點草湖橋到終點銀聯一橋，打造草湖溪南北岸環狀線自行車道。
觀旅局說明，自行車道增添LOVE造型結合座椅，具功能意象，營造打卡亮點吸引人潮，周邊近期將再種植風鈴木，達到遮蔭及綠美化效果，提供遊客舒適美觀的休憩空間。
此外，以霧峰特色的貓頭鷹為發想的「霧霧鳥籠觀景平台」，利用鳥籠形式的欄杆讓遊客彷彿置身其中，並增設造型座椅，兼具休憩及打卡功能；「打卡亮點非常吸睛！」觀旅局長韓育琪表示，觀旅局近年投入大量預算與資源，也積極爭取中央預算，希望將草湖溪畔兩側自行車道完整建置。
觀旅局表示，草湖溪自行車專用道是利用現地自然景觀資源打造，沿溪畔騎乘自行車、感受自然風光外，沿線還有九二一地震教育園區、光復新村、亞洲大學現代美術館等當地著名景點，以騎乘自行車體會沿途風光，讓喜愛騎乘單車的遊客，可深度體驗台中獨特的人文風采。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言