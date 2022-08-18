草湖溪畔自行車道6.66公里全打通啟用 串聯霧峰、大里

台中市政府觀旅局於霧峰區草湖溪畔，建置第四、五期工程自行車專用道，串聯起原有車道路段，增添LOVE造型座椅、霧霧鳥籠觀景平台，全長共3.14公里，斥資2250萬元，今完工啟用；台中市副市長黃國榮今出席啟用典禮表示，草湖溪畔自行車全線串連後，霧峰、大里更宜居。

「霧峰區草湖溪畔自行車道第四、五期工程」今日進行啟用典禮，黃國榮指出，此區段今日啟用後，將串聯既有的大里草湖溪自行車道一至三期，總長度為6.66公里，自起點草湖橋到終點銀聯一橋，打造草湖溪南北岸環狀線自行車道。

觀旅局說明，自行車道增添LOVE造型結合座椅，具功能意象，營造打卡亮點吸引人潮，周邊近期將再種植風鈴木，達到遮蔭及綠美化效果，提供遊客舒適美觀的休憩空間。

此外，以霧峰特色的貓頭鷹為發想的「霧霧鳥籠觀景平台」，利用鳥籠形式的欄杆讓遊客彷彿置身其中，並增設造型座椅，兼具休憩及打卡功能；「打卡亮點非常吸睛！」觀旅局長韓育琪表示，觀旅局近年投入大量預算與資源，也積極爭取中央預算，希望將草湖溪畔兩側自行車道完整建置。