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邊境放寬 首例本土登革熱台中現蹤

彰化縣府發市場抵用券 黃秀芳批選前大撒幣

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府為吸引更多消費者進入傳統市場消費，宣布發送市場抵用券1萬6000張。圖／彰化縣府提供
彰化縣政府為吸引更多消費者進入傳統市場消費，宣布發送市場抵用券1萬6000張。圖／彰化縣府提供

新冠肺炎疫情趨緩，但彰化縣公有市場攤商人潮不如以往，彰化縣政府為吸引更多消費者進入傳統市場消費，宣布發送市場抵用券1萬6000張，刺激消費意願，但民進黨縣長參選人黃秀芳競選總部批評縣府選前大大撒幣，相當不妥。

彰化縣政府規劃從8月20日起辦理一系列快閃活動，縣長王惠美將到縣內各公有市場發放限量市場抵用券，憑券於該市場內消費，每滿​100元即可折抵50元，民眾排隊即可領取，限當天使用。

王惠美表示，市場抵用券希望能讓民眾安心買菜，同時帶動買氣，協助市場攤商度過疫情危機，縣府也指出，考量攤商為第一線民生從業人員，活動期間縣府也會發放快篩試劑給縣內所有市場攤商，感謝各攤商自疫情以來全力配合縣府防疫措施，同維護市場消費環境的防疫安全。

陳姓攤商指出，這幾個月疫情趨緩後，人潮其實已恢復以往，有沒有促銷應該沒有太大差別，但政府行銷美意也覺得很好；在鹿港賣炸物的黃姓攤商說，他在廟口擺攤，不是在市場裡，但縣府只到市場促銷不太公平，感覺沒被照顧到。

黃秀芳競選總部指出，縣市的經濟發展本來就是縣市首長的重責大任，振興經濟是好事，但平常就應該有所作為，選前100天才用業務費勻支的方式編列發放振興卷，說沒有選舉考量實在無法讓人信服，應該提出更有效的方式來讓彰化經濟整體發展提升。

對此縣府經綠處長湯國榮則反擊表示，市場抵用券好比中央振興國旅，是要刺激民眾多到菜市場消費，選前政策若都和選舉扯在一起，那什麼事都不用做了，何況經費是業務本預算，沒有動用預備金。

疫情 黃秀芳 王惠美 傳統市場

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