中市人均擁書1.98冊議員批不足 市府：購書經費增至1億

民進黨中市議員黃守達、王立任今天在台中市議會質詢指出，台中市推動閱讀風氣，但110年度人均擁書冊數僅有1.98冊，明顯不足；台中市國中小學生擁有圖書冊數都是六都倒數第二，文化局與教育局應設定目標，拿出方法，提升閱讀力不該淪為口號。

文化局表示，購書經費從5000萬倍增至1億元，購買電子書的經費也倍增至500萬元。教育局表示，將持續盤點各校圖書館藏書及汰舊換新需求，積極向中央爭取經費購書。

黃守達指出，根據教育部發布的「110年台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告」，台中市整體閱讀力表現、民眾每人平均借閱冊數、民眾每人到館次數及民眾持證比例都在績優城市之列，可見台中人真的願意閱讀、喜歡閱讀。不過，台中市110年度人均擁書冊數卻僅有1.98冊，遠少於台北市3.39冊、高雄市2.29冊、台南市2.27冊，被排除在績優之外。也就是說，台中市民愛看書，但書可能不夠看。

黃守達再拿出教育部110年國小、國中概況統計資料強調，國中小是建立閱讀習慣很重要的時期，台中市平均每位國小學生擁有圖書冊數僅34.18冊；每位國中學生擁有圖書冊數僅28.51冊，都是六都倒數第二，凸顯出台中市學校圖書館館藏數不足的問題。教育局應投入資源，提升學校整體閱讀環境。

文化局指出，目前台中市館藏書籍約585萬冊，含電子書14萬冊，除購書經費從5000萬倍增至1億元，購買電子書的經費也倍增至500萬元。此外，推動閱讀大富翁數位閱讀存摺，民眾借書就可累積閱讀點數，並以點數兌換獎品或參加活動，增加與圖書館的黏著度。

教育局長楊振昇說，107至110學年度共補助各校採購圖書經費1億3961萬9980元，其中以110學年度為例，教育部國教署補助經費比率47%，教局自籌經費53%，共補助833校採購圖書。教育局也將持續盤點各校圖書館藏書及汰舊換新需求，並積極向教育部國教署爭取採購圖書經費，提高學校圖書館藏量及每個學生的擁書數。