影／竹山鎮抨擊不處理垃圾 南投環保局籲理性溝通

竹山鎮長陳東睦批評南投縣府收取1.2億元垃圾處理費，卻不處理竹山鎮垃圾；南投縣環保局長李易書下午說明，南投縣垃圾累積近22萬噸，但外縣市處理清運數量有限，只能依各鄉鎮急迫性作為清運標準，不只竹山有掩埋場的鄉鎮也沒清運，呼籲竹山鎮依行政程序處理垃圾問題，勿散播不實言論。

陳東睦說，垃圾處理由縣府負責，垃圾處理費用隨水費徵收，全部歸縣府專戶，南投縣去年垃圾處理費徵收1.28億元，撥提46%到鄉鎮公所做為垃圾清運，54%留在縣府作為處理費，但綠能永續中心興建案遭抗議後，縣府7月就不清運竹山鎮垃圾。

李易書說，南投縣沒有垃圾焚化爐，垃圾仰賴其他縣市處理，但各縣市處理數量逐年減少，導致各公所均需規劃地點暫置垃圾。環保局2至6月清運竹山鎮312公噸的垃圾，但竹山鎮長陳東睦主張各鄉鎮垃圾各自清運，竹山垃圾處理沒問題，縣府才先清運其他還無垃圾暫置地點的鄉鎮，除了竹山外，幾個有垃圾掩埋場的鄉鎮也沒有清運垃圾。

他說，為了清運南投縣垃圾，縣長林明溱也率隊到其他縣市逐一拜託，目前僅嘉義縣、苗栗縣協助處理，但每天處理量也要看這兩縣市提供的額度，每天都不一定，暫停外運部分鄉鎮垃圾是不得已的決定。

但竹山鎮從今年7月迄今，鎮長或清潔隊長都未聯繫溝通垃圾問題。縣府隨水費徵收垃圾處理費每年1.28億元，但46%撥給鄉鎮公所使用，實際不足1.77億元，全由縣府自行籌措。但除經費外，最重要是垃圾無法去，草屯鎮垃圾山因火警，中央補助3億元經費清運，但費用從每公噸3千多元，一直上調到1萬2千多萬元漲了三倍多，才有廠商願意投標清運。