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影／竹山鎮抨擊不處理垃圾 南投環保局籲理性溝通

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣環保局長李易書說明南投縣垃圾也是縣長林明溱率團到各縣市拜託協助處理，希望鄉鎮公所也要合作，才能解決縣內垃圾問題。記者江良誠／攝影
南投縣環保局長李易書說明南投縣垃圾也是縣長林明溱率團到各縣市拜託協助處理，希望鄉鎮公所也要合作，才能解決縣內垃圾問題。記者江良誠／攝影

竹山鎮長陳東睦批評南投縣府收取1.2億元垃圾處理費，卻不處理竹山鎮垃圾；南投縣環保局長李易書下午說明，南投縣垃圾累積近22萬噸，但外縣市處理清運數量有限，只能依各鄉鎮急迫性作為清運標準，不只竹山有掩埋場的鄉鎮也沒清運，呼籲竹山鎮依行政程序處理垃圾問題，勿散播不實言論。

陳東睦說，垃圾處理由縣府負責，垃圾處理費用隨水費徵收，全部歸縣府專戶，南投縣去年垃圾處理費徵收1.28億元，撥提46%到鄉鎮公所做為垃圾清運，54%留在縣府作為處理費，但綠能永續中心興建案遭抗議後，縣府7月就不清運竹山鎮垃圾。

李易書說，南投縣沒有垃圾焚化爐，垃圾仰賴其他縣市處理，但各縣市處理數量逐年減少，導致各公所均需規劃地點暫置垃圾。環保局2至6月清運竹山鎮312公噸的垃圾，但竹山鎮長陳東睦主張各鄉鎮垃圾各自清運，竹山垃圾處理沒問題，縣府才先清運其他還無垃圾暫置地點的鄉鎮，除了竹山外，幾個有垃圾掩埋場的鄉鎮也沒有清運垃圾。

他說，為了清運南投縣垃圾，縣長林明溱也率隊到其他縣市逐一拜託，目前僅嘉義縣、苗栗縣協助處理，但每天處理量也要看這兩縣市提供的額度，每天都不一定，暫停外運部分鄉鎮垃圾是不得已的決定。

但竹山鎮從今年7月迄今，鎮長或清潔隊長都未聯繫溝通垃圾問題。縣府隨水費徵收垃圾處理費每年1.28億元，但46%撥給鄉鎮公所使用，實際不足1.77億元，全由縣府自行籌措。但除經費外，最重要是垃圾無法去，草屯鎮垃圾山因火警，中央補助3億元經費清運，但費用從每公噸3千多元，一直上調到1萬2千多萬元漲了三倍多，才有廠商願意投標清運。

竹山鎮垃圾處理費一年約1000萬元，縣府可撥給竹山鎮公所，以竹山每天19公噸垃圾量，如以目前清運價格，委外清運每年需9千多萬元，相信竹山鎮公所也無法負擔。希望竹山鎮公所回歸理性討論，垃圾處理作為選舉工具，無助解決問題。

南投縣環保局長李易書說明南投縣垃圾也是縣長林明溱率團到各縣市拜託協助處理，希望鄉鎮公所也要合作，才能解決縣內垃圾問題。記者江良誠／攝影
南投縣環保局長李易書說明南投縣垃圾也是縣長林明溱率團到各縣市拜託協助處理，希望鄉鎮公所也要合作，才能解決縣內垃圾問題。記者江良誠／攝影

南投 陳東睦 林明溱

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