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彰化「舊蚵仔仁」違建拆除變路邊停車場 明起收費

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化市位於中正路2段、華山路交界東北側的精華區俗稱「舊蚵仔仁」占用建築拆除後規劃做停車場，明起收費。圖／彰化縣府提供
彰化市位於中正路2段、華山路交界東北側的精華區俗稱「舊蚵仔仁」占用建築拆除後規劃做停車場，明起收費。圖／彰化縣府提供

彰化市位於中正路2段、華山路交界東北側的精華區俗稱「舊蚵仔仁」，過去遭臨時攤販佔用超過40年，縣府今年3月鐵腕拆除後，目前完成路邊停車格及標線劃設，將在車位難求的市中心提供小型車10席及機車20席，預計明起彰化市公所進行汽車停車格收費管理，縣府也將展該鄰近警察宿舍、魚市場區域都更作業，讓居民看到利多跟進。

縣府工務處指出，「舊蚵仔仁」中華段商業區鄰近機關、銀行、學校聚集，應屬商業精華區，周遭小吃名店多，但停車不易，好不容易收回的公有地作為停車場活用，才能避免再被占用，也可有效提升路邊停車格使用效率，維護周邊停車秩序，小型車收費每小時20元，明天起納入彰化縣路邊停車收費系統。

彰化縣縣府也展開「警察宿舍周邊地區都市更新先期規劃案」的規劃設計，細分3個單元進行都市更新，包括這次拆除被占用的中華段商業區、華山路警察宿舍都市、彰化魚市場等，計畫範圍約13.13公頃。

中華段商業區有8成是私有土地，縣府原本規劃依照地主意願與收回的公有地一併辦理都更，但目前42個私有地主仍不到一半有意願加入，地主認為彰化沒有成功都更的案例，觀望意味濃厚。

縣府建設處表示，警察宿舍周邊地區土地價值有利於推動都更，警察宿舍都市與彰化魚市場2處規劃都市更新單元，將朝公辦都市更新方式開發，由於將近百分百為公有土地，今年將完成先期作業，蓋幾棟、用途都會確定，下半年再向營建署申請往後上網招商的經費。

建設處說，未來公開評選執行的建商將協助開發興建公共使用活動空間、長照公托等社會福利設施、集合住宅及停車空間等，以提高周邊土地投資誘因，促進整體開發效益，希望透過公辦都更開發，提高中華段商業區（舊蚵仔仁）私地主參與都市更新意願及誘因。

彰化市位於中正路2段、華山路交界東北側的精華區俗稱「舊蚵仔仁」占用建築拆除後規劃做停車場，明起收費。圖／彰化縣府提供
彰化市位於中正路2段、華山路交界東北側的精華區俗稱「舊蚵仔仁」占用建築拆除後規劃做停車場，明起收費。圖／彰化縣府提供

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