南投市水資源處理中心啟用 民生汙水可望逐步改善

南投市水資源回收中心今天完工啟用，南投縣長林明溱說，水資源回收中心平均每日汙水處理量達7000立方公尺，最大處理量可達1萬5680立方公尺，將在4年內完成6400戶用戶接管，民生汙水影響市區環境的情況可大幅改善，貓羅溪水質也可進一步提升。

工務處長陳錫梧說，南投縣汙水下水道計畫，6年前從南投、草屯、埔里及竹山等4大鄉鎮市開始施工，目標是全縣4萬戶接管。主要設施包括汙水處理廠、主幹管與用戶配管等3大項目，工程經費從11億至13億元不等，合計約48億元，南投、草屯都已陸續完工，埔里及竹山仍在施工中。

今天啟用典禮，縣議員張嘉哲、曾振炎、陳翰立、南投市代表會主席張惠卿等人都到場慶賀，象徵南投市汙水下水道系統進入新紀元，希望縣府盼早日完成家戶接管，改善南投市民生汙水和貓羅溪水質。

林明溱說，汙水下水道與民眾生活息息相關，台灣潛藏水資源不足危機，汙水下水道完工後，民生汙水經過處理可回收再使用，增加灌溉或工業用水，達到水資源永續使用目標，也是南投進步關鍵指標。