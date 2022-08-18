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南投市水資源處理中心啟用 民生汙水可望逐步改善
南投市水資源回收中心今天完工啟用，南投縣長林明溱說，水資源回收中心平均每日汙水處理量達7000立方公尺，最大處理量可達1萬5680立方公尺，將在4年內完成6400戶用戶接管，民生汙水影響市區環境的情況可大幅改善，貓羅溪水質也可進一步提升。
工務處長陳錫梧說，南投縣汙水下水道計畫，6年前從南投、草屯、埔里及竹山等4大鄉鎮市開始施工，目標是全縣4萬戶接管。主要設施包括汙水處理廠、主幹管與用戶配管等3大項目，工程經費從11億至13億元不等，合計約48億元，南投、草屯都已陸續完工，埔里及竹山仍在施工中。
今天啟用典禮，縣議員張嘉哲、曾振炎、陳翰立、南投市代表會主席張惠卿等人都到場慶賀，象徵南投市汙水下水道系統進入新紀元，希望縣府盼早日完成家戶接管，改善南投市民生汙水和貓羅溪水質。
林明溱說，汙水下水道與民眾生活息息相關，台灣潛藏水資源不足危機，汙水下水道完工後，民生汙水經過處理可回收再使用，增加灌溉或工業用水，達到水資源永續使用目標，也是南投進步關鍵指標。
陳錫梧說，家戶接管因為範圍廣大，同時施工會影響交通和生活，將分三期接管，隨著家戶接管完成，住家廁所、浴室、廚房及洗地等使用後的廢水，經由地下汙水管線流到處理廠，未來興建房屋也需完成家戶汙水接管規畫，否則無法取得建照，藉由民眾配合，讓民生汙水符合國家放流標準再排放，不會汙染河川。
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