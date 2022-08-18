國漫館續留生變？ 綠批盧秀燕不積極、藍批中央選址反覆

民進黨中市議員林祈烽、施志昌和鄭功進3人今聯合質詢，批評中台灣電影中心OT案招商逾1年仍無進度，國家動漫博物館的爭取設置也不積極，只會把行政怠惰全推給疫情和司法判決，實在太離譜。台中市新聞局表示，疫情影響整體投資評估時程，會視疫情狀況在下半年公告招商。

新聞局長鄭照新表示，國漫館設置，市府持主動爭取態度，市長盧秀燕更主動北上與文化部長李永得會談，表達積極爭取國漫館續留台中的態度，因此才會有文化部決議續留台中的動作，目前帝國糖廠被文化部列入國家漫畫博物館場址，有關新民街倉庫群部分，目前台鐵提出清算訴訟，預計2024年可完成點交；文化部對於場址選擇有不同想法與意見，市府也持開放態度歡迎、全力協助，只要國漫館續留台中。

林祈烽說，中台灣電影中心去年已完工驗收，但過了1年，OT案招商仍沒進度，新聞局不檢討行政效率，只怪疫情嚴竣，疫情又不是今年剛發生，現在各風景區、餐廳、遊樂場所都人潮爆滿。盧秀燕市長好大喜功，只會講「開不了工的要開工、完不了工的要完工」，完工了OT案快一年都搞不定，「市民何時可看到中台灣電影中心開館？3年、4年？或是換市長才能開館營運？」

針對國漫館設置進度，林祈烽批評盧秀燕不積極，文化局事不關己，工作報告都沒提動漫館的設館進度，先前他和立法院副院長蔡其昌及委員張廖萬堅等人到電影中心去場勘，好不容易協調讓動漫館可以留在台中，現在卻傳出動漫館要出走到台南，文化局要怎麼處理？

國民黨議員楊正中說，前台中市長林佳龍時代，台中市政府與文化部簽訂國漫館合作備忘錄，行政院核定國漫館在台中，2017年底動漫館與中台灣電影中心「合建」上網招標，2018年4月開工，但林佳龍卸任後，中台灣電影中心工程進度只有14%，盧市長上任，文化部藉口中台灣電影中心有電影院、商場，無法同意建國漫館，又說要有獨立出口，但規畫設計已在林佳龍任內定案。

楊正中批評，中央對國漫館選址反覆無常，至今無法定案，據傳更有遷址台南的規劃，蔡其昌擔任立法院副院長為什麼不幫忙促成？現在把事情全賴給盧秀燕市長，批評台中市政府執行不利，文化部到底怎麼想？還是顏色對了什麼都可以做，顏色不對就扯後腿，不要給盧秀燕政績，中市府要如何處理？讓動漫館留在台中。

新聞局指出，台鐵權責相關土地清算訴訟進行順利，完成點交只是時間問題，並非國漫館方案最大障礙，目前行政院認為原方案35.11億元金額過高，是文化部修正方案主因，文化部新方案經費修正為10.81億元，且取消無產權爭議的帝國糖廠國漫館舍興建與其他修復經費，僅運用現有建築做規劃，經費大幅短少將是台中重大損失，場址和時程更動，市府皆主動配合中央，但希望不要縮減經費，有影響國漫館規模之虞。

有關中台灣電影中心招商案，新聞局長鄭照新說，新聞局預計9月下旬上標，日前徵詢各電影廠商的意見，廠商皆表示，目前尚待紓困中，希望新聞局可延期及寬限標案時程，讓大家有足夠資金來投資；另外，中央財政部於疫情期間曾多次函示建議各促參主辦機關可以採取彈性措施，暫緩或是展延招商時程，對此，市府將進一步評估並聽取各界意見，盼讓招商案順利進行。

新聞局指出，今年3月下旬起國內疫情急遽嚴峻，衝擊企業營運而多有居家辦公、染疫居隔，進而影響整體投資評估時程，考量文化及影視相關產業受疫情影響甚深，經評估宜待疫情高峰後再進行招商。此段疫情期間，新聞局與委外顧問公司仍持續進行業訪，待疫情高峰過後，恢復正常企業營運後，即續辦招商相關事宜，預計會視疫情狀況在下半年公告招商。