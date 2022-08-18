南投霧社巴蘭市集驛站斥資3億 工期2年打造仁愛新地標

霧社「巴蘭農民特色市集」去年落成啟用後，南投縣府積極規劃開發為多功能驛站，做為霧社清境風景線的接駁、導覽及商圈，最近更計畫打造仁愛鄉最具特色的地標及農產暢貨中心，整體設計與地景融合，未來以OT方式委外經營，藉此提供在地優質農產銷售平台。

縣長林明溱說，仁愛鄉長期以來，一直欠缺良好的農產銷售中心，去年7月以2000餘萬元向國產署有償撥用，取得目前做為巴蘭農夫市集及停車場的土地，由原民局進行開發，委託建築師師規畫設計，計畫打造仁愛鄉最具特色的地標及農產品暢貨中心，展售高山蔬果、茶葉及山當歸等特色農產，成為拓展原鄉農特產行銷的新通路，並以此銷售平台協助農民行銷。

南投縣政府指出，巴蘭市集驛站基地面積3530平方公尺，建築面積1609平方公尺，初步規畫4層建築，整體建築以6個方盒量體構成，配置呈ㄇ字型，依山傍水視野遼闊，整體工程採模矩化、輕量化原則設計，用餐、停車、辦公及展銷功能齊備，應用多元靈活。

原民局指出，除土地撥用2000餘萬元外，規劃設計及監造服務費1658萬元，工程經費約需2億5756萬元，合計經費規模逾3億元，規畫設計完成後，待水土保持計畫報營建署通過，並取得建照即可報請施工，工期約需2年。