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影／竹山垃圾遭縣府停止清運 鎮長籲依廢清法公平對待

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
竹山鎮目前已累積超過7萬公噸的垃圾，等待縣府的進一步的清運處理。記者黑中亮／攝影
竹山鎮目前已累積超過7萬公噸的垃圾，等待縣府的進一步的清運處理。記者黑中亮／攝影

針對南投縣府連日談及竹山垃圾問題，竹山鎮長陳東睦上午指出，先前經居民組成「反對全縣垃圾進竹山自救會」抗議後，縣府似乎意氣用事，7月起斷然不清理竹山的垃圾，要求縣府依照廢棄物清理法依照公平原則，來處理竹山鎮的垃圾。

陳東睦說，依廢棄物清理法規定垃圾清運是屬於公所的工作，但垃圾處理部分則是縣府的，但這些處理費用則是隨水費而來，依水費每度徵收3.7元的清潔處理費，全部費用則歸到縣的專戶內，之後再撥提46%到公所做為垃圾清運，其中54%留用在縣府的費用，原本是做為處理垃圾用的，但先前縣府本有意將全南投的垃圾運到竹山，來進行集中的篩選和處理，但縣府7月起就斷然不清理竹山的垃圾。

陳東睦說，自從反對全縣垃圾進竹山後，縣府就不再處理垃圾，令鎮民不解的是，既然垃圾清潔處理費已隨水費繳交了每度3.7元，垃圾處理部分本就是縣府的權責，身為一鎮之長，雖明白目前南投縣垃圾清理的情況很嚴峻，仍希望依照廢清法要求依照公平原則，來為竹山鎮處理相關的垃圾。

陳東睦強調，不讓全縣垃圾進竹山是鎮民的基本訴求，支持各鄉鎮垃圾自己處理，而非全部擔子都在竹山鎮身上；他同時呼籲鄉親，繼續做好垃圾分類，他上任以來為了解決鎮內廚餘垃圾問題，公所開始把廚餘變成花卉，4年來少了近8000噸廚餘，花現竹山，垃圾變少家園更美。

竹山鎮長陳東睦上午要求縣府依廢清法，清運處理目前已累積超過7萬公噸的垃圾。記者黑中亮／攝影
竹山鎮長陳東睦上午要求縣府依廢清法，清運處理目前已累積超過7萬公噸的垃圾。記者黑中亮／攝影

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