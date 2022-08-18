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孫子頭破血流阿嬤心急攔警車 警迅速協助送醫

中央社／ 台中18日電

台中市1名男童日前騎單車跌倒導致頭部血流不止，家屬自行開車送醫途中卻遇塞車，男童阿嬤見警車經過下車求助，在警方協助載送下3分鐘到達醫院，男童治療後已無大礙。

台中市警察局霧峰分局今天表示，萬豐派出所巡佐曾景釧及警員錢志豪，14日下午5時40分執行巡邏勤務，駕駛警車行經霧峰區中正路與山腳巷口時，突有婦人從前方的自小客車下車，並急忙對警方招手求助。

該名婦人稱，年約12歲的賴姓孫子在霧峰區豐營巷騎單車，卻不慎摔倒撞到頭部並血流不止，家屬自行開車送醫，但遇到塞車感到心急如焚，看到警車立即向警方求救。

員警立即讓賴姓男童及婦人坐上警車，一路鳴警報器送至醫院，在警方的協助下，本來約10多分鐘的路途，僅花約3分鐘就順利送至亞洲大學附屬醫院急診室治療。

婦人向警方表示，平時居住在霧峰區中正路與豐營巷附近，因孫子騎腳踏車不慎跌倒，導致頭部血流不停，慶幸遇到警方緊急幫忙送醫救護，孫子治療後已無大礙。

霧峰分局長李建興表示，行政院長蘇貞昌於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議中指示，疫情期間各警察機關遇有民眾急病需到院就醫而請求開道護送時，應本於急難救助精神，全力協助安全護送及縮短送醫時間，對於民眾的讚許及肯定，為民服務是身為警察的職責。

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