彰化兒童劇鄉鎮巡演回歸 紙風車劇團加碼演出
彰化縣文化局舉辦的兒童劇鄉鎮巡演活動將於9月2日至10月23日回歸登場，除原先3場演出，另加碼2場紙風車劇團演出，還可參加集戳章送小禮品活動，9月2日晚間在伸港鄉福安宮、9月25日在埤頭鄉埤頭國中都有紙風車劇團演出。
文化局原預定3月26日至5月8日辦理的12場兒童劇鄉鎮巡演活動，受疫情影響取消3場演出，最近疫情緩解，除了3場將再恢復舉辦，彰化縣政府也再加碼2場演出，5場演出資訊為：
9月2日晚間7點，伸港鄉福安宮香客大樓後方廣場，演出紙風車劇團《三國奇遇》；9月25日晚間7點埤頭鄉埤頭國中，演出紙風車劇團《蕃薯森林奇遇記》；10月16日晚間，鹿港鎮鹿港體育場，紙風車劇團《武松愛老虎》；10月22日晚間員林市圓林園，演出紙風車劇團《紙風車的魔法書》；10月23日下午3點田尾鄉田尾國小活動中心，萍蓬草兒童劇團演出《小恐龍歷險記》，免票入場，凡參加任一場次活動，即可蓋戳章1個，累積2個戳章以上，可兌換精美小禮品。
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