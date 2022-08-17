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台中午后降下大雨 大里區積水半個輪胎高

中央社／ 台中17日電

台中市部分地區今天下午降下大雨，最大時雨量達71.5毫米，大里區部分道路積水達半個輪胎高，甚至有民宅進水，大里區及霧峰區有積水情形，所幸雨勢趨緩後，積水皆已消退。

氣象局今天下午發布豪雨和大雨特報，南投、雲林、台南可能有豪雨發生，台中市也降下大雨，水利署並一度對台中市大里與霧峰區發出二級淹水警戒。

台中市水利局今天透過文字訊息表示，台中市今天傍晚南側對流發展旺盛，約下午4時開始有短時強降雨、旺盛雷雨，台中市最大時雨量達71.5毫米，霧峰區及大里區部分低漥地區道路有積水情事，目前皆已消退。

水利局指出，已於下午5時開設三級應變中心，提醒市民若遇積水或水利設施災情，可撥打1999專線通報，市府將立即派員搶修。

大里區立仁里里長鄭伯其告訴中央社記者，大里區甲堤路重劃區、好來五街等區域，下午一度積水高約半個輪胎，部分民宅也有進水情形，幸雨勢趨緩後，積水皆已消退。

台中市 雨量 豪雨

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