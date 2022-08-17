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影／南投雷雨狂炸道路成溪流 民驚呼要開車還是泛舟

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投即時報導
南投市彰南路傍晚豪雨，路面淹水溪流，車輛冒險通行，還帶起陣陣波浪。圖／讀者提供
南投市彰南路傍晚豪雨，路面淹水溪流，車輛冒險通行，還帶起陣陣波浪。圖／讀者提供

南投縣今天下午4點雷雨狂炸，南投市台三線在自來水公司一帶，積水迅速累積，讓道路變成溪流，車輛冒險通行經過，還泛起波浪，讓居民驚呼「這算開車還是泛舟」，因大雨持續不斷，南投縣府也提醒低窪地區民眾注意淹水

氣象局表示，因為午後對流雲系發展旺盛，短延時強降雨，國家警報、今天下午對南投縣發布大雨特報，除了埔里、竹山、鹿谷、魚池、國姓、水里、信義、仁愛等山區鄉鎮，平地的南投市、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉也降下豪雨。

南投市下午4點降下豪雨，還伴隨陣陣雷鳴、閃電，台三線彰南路在自來水公司南投營業所，因為持續大雨，路面迅速淹水，積水超過半個輪胎高，馬路成了黃水氾濫的溪流，車輛經過還掀起波浪，一開始車輛還能通行，但隨著積水越來越高，最少有6輛車因積水拋錨，卡在路中動彈不得，警方也在彰南路管制車輛，避免再有車輛受困。

南投縣警局提醒，因為大雨仍持續不斷，淹水路段將派員管制疏導交通，也提醒民眾避開積水路段，雨中行車也請小心慢行，以免發生意外。

南投市彰南路傍晚豪雨，路面淹水溪流，車輛冒險通行拋錨受困。圖／讀者提供
南投市彰南路傍晚豪雨，路面淹水溪流，車輛冒險通行拋錨受困。圖／讀者提供

南投 淹水 台三線

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