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咖啡渣蚊香登群眾募資平台 推廣公益打造地方產業

中央社／ 彰化17日電

在彰化市經營咖啡店的張智閔利用咖啡渣做成蚊香，最近在群眾募資平台推出咖啡渣價值再造計畫，張智閔說，盼藉群眾募資平台宣傳咖啡渣再造計畫，推廣公益也打造地方產業。

張智閔父母親在彰化八卦山上種植咖啡將近20年；原本在桃園市從事機械業的張智閔，不忍心看到父母為賣咖啡豆四處奔波，跟著弟弟腳步，返鄉回咖啡園幫忙，也在彰化市開咖啡店，發揮創意將咖啡渣做成蚊香。

張智閔最近在群眾募資平台推出咖啡渣價值再造計畫，介紹使用咖啡渣及中藥材等混合製作而成的蚊香；張智閔接受中央社記者訪問時指出，彰化縣寺廟活動多，也讓彰化成為製香重鎮，他們原本利用自家咖啡店的咖啡渣製作蚊香，但店裡咖啡渣數量有限，也向附近便利商店蒐集咖啡渣。

張智閔指出，他們也邀請彰化市的社福及長照單位學員，一起在市區蒐集咖啡渣，提供長照學員與社區融合工作學習的機會，讓咖啡渣循環經濟兼具環保、地方產業意識以及做公益，也希望藉由群眾募資平台讓更多人了解咖啡渣價值再造計畫，吸引認同及打造地方產業。

咖啡 群眾募資

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