廖老大不爽捐物資還要捅鼻子快篩 惠明盲校嘆：保護孩子

台灣賽車教父「廖老大」廖志賢，昨晚開直播談到要捐物資給台中市惠明盲校卻遭要求出示快篩陰性證明，飆罵惠明「毛院長欠人罵」，反問妳是總統嗎？火氣相當大。對此，惠明盲校表示，一切依社會局規定，外賓進入校園一律快篩，陰性才能入校，「連家長、社會局人員都一樣」，無奈直嘆是為了保護孩子，並無刁難。而原訂周五捐贈的物資，也遭廖取消。

挑戰中國網紅「傑尼龜」暴紅的台灣賽車教父廖志賢，昨晚開2小時直播，談到要捐物資給惠明盲校盲生，但「毛院長」（口誤，應是執行長）卻要求他們一行10人工作人員都要快篩，陰性才能入校園。

廖老大氣得直飆國罵，「妳（指毛）是總統嗎？我要快篩證明給妳看，不然就需要在現場進行快篩」、「你對人有甚麼尊重？我送物資過去卻要出示快篩證明」，更反嗆聲「你要見我這位董事長你有快篩嗎？」、「我過去給你救濟耶，不是你救濟我耶」，火藥味十足。

影音一出，引發網友討論，有網友認為院方說法不禮貌，應該友善一點，但也有網友直指，「真的是保護兒童！老大這次火大錯了！」、「育幼院的小孩子都是有缺陷的！所以他們可能都沒有辦法打疫苗！所以院長才會提出這樣的請求！老大冷靜思考一下」、「老大，我個人認為院長是想要保護那一些小朋友，所以才會採取這些措施吧！」、「應該是為了保護小朋友啦！」。

惠明盲校執行長毛樹芬表示，現在仍處於新冠肺炎疫情期間，學校遵照社會局規定，所有進入校園的外賓都需快篩陰性，連同孩子家長與社會局人員都不例外。

毛樹芬指出，因為廖先生有要求要與孩子互動合影、直播，因此才會提出需要有快篩陰性證明，並非故意刁難，希望廖先生與社會大眾能夠體諒。