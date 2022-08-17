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鹿港農會研發推「讚豆雞」 創造黑豆銷售通路

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
鹿港鎮農會長期輔導黑豆雜糧班生產的優質黑豆，近期將國產新鮮土雞與黑豆結合，推出「讚豆雞」產品。圖／鹿港農會提供
鹿港鎮農會長期輔導黑豆雜糧班生產的優質黑豆，近期將國產新鮮土雞與黑豆結合，推出「讚豆雞」產品。圖／鹿港農會提供

鹿港農會長期輔導黑豆雜糧班生產的優質黑豆，為了擴大黑豆的銷售通路，近期將國產新鮮土雞與黑豆結合，推出「讚豆雞」產品，8月27日將舉辦小農市集，提供讚豆雞品嚐、黑豆茶暢飲、黑豆米香免費吃等，為農民產品行銷，增加收益。

鹿港農會總幹事梁竣傑說，農會與鄰近的農友契作，提高黑豆生產面積，也透過農用機械採購，加以整合，朝向產銷一元化的合作模式，為黑豆創造更多的銷售通路。

這次推出的「讚豆雞」是農會研發團隊持續開發農產品結合畜產品的新產品，除了增加農產品的新用途外，希望可改善農產品量多價崩，為農產品創造更高的經濟價值。

「讚豆雞」選用選用國產新鮮土雞，將土雞以滾水川燙後，加入事先處理好的黑豆和多種中藥材以及調味料提味，再放入糯米包，燉出的湯頭濃厚而香甜，可品嚐得到柔軟的雞肉和軟綿溫潤的糯米形成口味以及清爽回甘的湯頭。

梁竣傑說， 鹿港農會開創的黑豆應用商品包括黑豆花生蛋捲、黑豆茶、黑豆風味美食，希望吸引更多對黑豆產業認同，這次研發的「讚豆雞」完全無食品添加物，未來農會生產的產品也會朝向100％潔淨標章方向努力。

農會 鹿港 農民

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