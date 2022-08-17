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最熱血營造董座！見血暈針 他連21年辦捐血活動

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
麗明營造董事長吳春山（右）見血會暈針，今天帶頭捐熱血。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（右）見血會暈針，今天帶頭捐熱血。記者趙容萱／攝影

國內營造大廠麗明營造董事長吳春山見血會暈針，他因應農曆7月加上暑假常有血荒，連21年舉辦捐血活動，沒有因疫情而停歇，今起連三天在麗明營造門口登場，目標1500袋血，吸引民眾熱情挽袖捐血，他還捐2輛送血車，熱心公益令人感動。

台中捐血中心說明，中部血庫包括台中、彰化、南投、雲林等四縣市，今年6月受疫情，約三成活動取消，加上天候不穩定，用血每天仍需約1800袋，入不敷出，加上中央疫情指揮中心預估BA.5確診在八月底恐爆增，血庫存量吃緊。

台中捐血中心統計，今天血庫存量平均僅剩5.7天，低於7天安全庫存量，其中A型4.7天、O型5.2天、B型血6.5天、AB型11.2天。

吳春山說，他年輕時，有一次老闆的兒子跌倒流血如注，協助就醫後，心裡衝擊太大，看到血會暈針，但即便如此，他捐血多年，麗明營造21年來的捐血活動他都打頭陣捐血，護理師扎針取血時，別過頭去。

吳春山指出，他還捐出二輛送血車，有次帶媽媽就醫時，在醫院看到麗明營造捐的送血車，當場感動到熱淚盈眶，沒想到自己捐的捐血車會幫到自己家人。

麗明營造公益捐血活動今天到後天每天上午9時起至下午4時30分，在台中市西屯區府會園道169號麗明營造總部大樓前方登場。

吳春山說，麗明營造公益捐血活動自2001年起募得125袋熱血開始，從一輛捐血車擴大到疫情前的六輛捐血車盛況，累計至去年已超過1萬2710袋。今年捐血活動，連三天邀請不同的街頭藝人，有吉他、長笛、電子琴、薩克斯風及「台中愛樂」、「台灣梧桐」等在現場演出。

另外，麗明為善盡企業社會責任，支持台中市勞工局視障按摩巡迴走動計畫，今天上午還邀請5名視障按摩師，為捐血民眾舒壓，擁有一副好歌喉的吳春山也上台獻唱，帶給捐血民眾愉快的捐血體驗。

現場還有大里菩薩寺「立處皆真」攝影義賣展，義賣100幅吳春山三年多來拍下白鷺鷥鳥朋友影像作品，義賣所得將全數護持菩薩寺住持慧光法師在尼泊爾興學建校。

麗明營造董事長吳春山（中）見血會暈針，今天帶頭捐熱血。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（中）見血會暈針，今天帶頭捐熱血。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（右）見血會暈針，今天帶頭捐熱血。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山（右）見血會暈針，今天帶頭捐熱血。記者趙容萱／攝影

捐血中心 疫情 義賣

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