快訊

丹堤將熄燈？ 八方雲集總座說話了

算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

小社區大玩咖 台中5條文化旅遊路線探訪美景美食

中央社／ 台中17日電

隨著疫情趨緩，台中市文化局今天宣布以「小社區大玩咖」為題，啟動社區深度文化之旅活動，推出5條深度旅遊路線，19日上午9時起開放網路報名，邀訪美景及品嚐美食。

文化局今天在西屯區惠來里福德祠舉辦「2022台中市社區深度文化之旅記者會」，由中市文化局副局長曾能汀踩動腳踏車，宣告深度之旅啟程，參與的社區也到場設攤展示，號召大小朋友一起來社區當「玩咖」。

曾能汀會中致詞表示，台中市社區營造成績在全國名列前茅，社區各有特色，最直接感受人文特色的方式，就是參加社區深度文化之旅，每條路線由社區用心規劃，並經文化局挑選，歡迎民眾網路報名，走入社區體驗豐富人文景觀。

文化局指出，台中市社區深度文化之旅去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情取消，今年消息一推出，就已收到不少民眾詢問，將社區文史、生態、產業等特色串聯，帶領民眾走進社區探訪只有在地人才知道的美景與特色美食。

文化局表示，今年社區深度文化之旅跨越5個行政區、規劃5條在地社區深度文化體驗路線，每條路線各開辦2梯次，包含大甲區「浪漫藍帶 蔥滿愛」、大雅區「麥遊金色穗稻」、和平區「大甲溪生態走廊能源教育之旅」、外埔區「甲安埔走讀─百果微醺」及「甲安埔走讀─邱比特敲門」，19日上午9時起開放網路報名，邀請民眾8月至10月走訪特色景點、品嘗社區特色農產品。

文化局 台中市 疫情

延伸閱讀

醫學生到嘉縣交流長者照護技巧 為中正大學USR增亮點

泰雅女孩林珍珠好點子金獎 規畫苧麻深度文化旅遊

竹巿府「幸福小蜜蜂」移動餐車 前進香山兒少築夢基地

五星飯店關懷屏南山中孩童 帶來美食、表演和行動書車

相關新聞

廖老大不爽捐物資還要捅鼻子快篩 惠明盲校嘆：保護孩子

台灣賽車教父「廖老大」廖志賢，昨晚開直播談到要捐物資給台中市惠明盲校卻遭要求出示快篩陰性證明，飆罵惠明「毛院長欠人罵」，...

影／南投雷雨狂炸道路成溪流 民驚呼要開車還是泛舟

南投縣今天下午4點雷雨狂炸，南投市台三線在自來水公司一帶，積水迅速累積，讓道路變成溪流，車輛冒險通行經過，還泛起波浪，讓...

最熱血營造董座！見血暈針 他連21年辦捐血活動

國內營造大廠麗明營造董事長吳春山見血會暈針，他因應農曆7月加上暑假常有血荒，連21年舉辦捐血活動，沒有因疫情而停歇，今起...

綠營拍桌怒罵經濟膨風灌水 中市經發局長這樣回嗆

台中市政府指出，今年1到6月十大經濟指標，台中居全國第一。民進黨議員今聯合質詢，批評細看十項指標簡直禁不起考驗。議員指中...

騎樓停機車要吃罰單 彰化縣研議自治條例適度開放

為改善騎樓被占用及機車停車空間不足問題，彰化縣議員陳銌銌等人曾提案，建議彰化縣政府比照台中市，開放騎樓停放機車，並還路於...

中市霧峰農會推「中秋農來夯」網路商城 免運加抽好禮

中秋節將至，台中市霧峰區農會與普利共好商城今年設立「中秋農來夯」商品專區，透過線上直播介紹優質的應景農產。台中市農業局表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。