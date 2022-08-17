騎樓停機車要吃罰單 彰化縣研議自治條例適度開放

為改善騎樓被占用及機車停車空間不足問題，彰化縣議員陳銌銌等人曾提案，建議彰化縣政府比照台中市，開放騎樓停放機車，並還路於民 ，縣府工務處長林漢斌說，縣府目前未針對騎樓停車訂有管制，將研議制定自治條例，並已徵詢彰化市公所，選擇路段試辦，不過卻有很多店家不同意，仍須溝通。

陳銌銌指出，很多機車族因無處停車，往往將機車停放在騎樓，彰化縣因未開放騎樓可停放機車，因此常被店家或住家報警取締，引來紛爭，她因此提案比照台中市訂定自治條例，將騎樓除設有禁止（臨時）停車標誌或標線者外，得依停車處所及停車規定，停放機車、自行車，增加民眾停車空間，商家也可吸引更多消費者上門。

彰化縣政府工務處長林漢斌說，目前台南市、台中市等直轄市訂有自治條例，對於寬度3公尺以上騎樓以垂直馬路方向停放機車，並留設行人通行空間。但彰化縣各相關自治條例及規定均未針對騎樓停車訂有管制，針對陳銌銌等議員的提案，縣府會研議訂定彰化縣騎樓停車實施要點。

目前彰化市鄰彰化火車站的和平路、光復路及和平路等道路，因通勤族多，機車停車困難，道路、巷道及未開放停車的騎樓，也都停滿機車，形成交通及市容亂象。縣府為增加民眾停車空間，曾召開「彰化縣騎樓停車研商會議」，並行文徵詢各鄉鎮市公所意願。