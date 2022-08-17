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台中市金照獎徵件起跑 尋找優秀長照人員

中央社／ 台中17日電

台中市衛生局舉辦台中金照獎活動，遴選優秀長照人員、團體，彰顯長照服務是結合專業且有溫度的工作，入圍者還可參加研習活動，透過彼此分享在長照領域經驗，提升長照品質。

台中市衛生局今天透過文字稿指出，為打造「富市台中、新好長照」，舉辦金照獎表揚活動，今年邁入第5屆，希望透過頒獎活動，表揚績優長照團隊、長照人員，彰顯長照服務並非只是付出勞力，而是結合專業以及有溫度的工作。

衛生局長曾梓展表示，台中市人口數已躍升第二大城市，65歲以上人口達41萬人，占總人口的14.73%，因應高齡社會的到來，長照需求也隨之提高，致力推動長照2.0政策，回應逐年擴大的長期照顧需求，維護長輩的健康。

衛生局指出，2022台中金照獎獎項分為團體類及個人類，預計分別表揚12個服務單位。另外有專為男性長照服務人員設計的長照男神獎及專屬於年輕人的長照新星獎，也有為外籍長照服務人員量身打造的長照國際巨星獎。

入圍者將安排參加培育課程及研習，透過活動課程互相分享交流實務經驗，也可以紓解工作壓力，得獎者均可獲得獎座及獎金，團體類獎項最高獎金新台幣2萬元，個人類獎項最高獎金1萬5000元。

長照 衛生局

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