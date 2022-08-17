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台中石岡熱氣球嘉年華 25日起一連4天升空

中央社／ 台中17日電

台中市石岡熱氣球嘉年華，8月25日起一連4天舉辦7場熱氣球繫留體驗，熱氣球在石岡區土牛運動公園升空，民眾可搭載熱氣球俯瞰山城美景，也可在草地和可愛熱氣球合影。

台中市政府舉辦石岡區熱氣球嘉年華，民國109年舉辦首屆活動，獲得廣大迴響，去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響沒有舉辦，今年石岡熱氣球嘉年華，預計在8月25、26、27及28日，一連4天在土牛運動公園，舉辦7場熱氣球繫留體驗活動。

石岡區長劉素幸今天接受中央社記者訪問表示，2年前熱氣球活動獲得好評，民眾不必遠赴台東，也能體驗欣賞熱氣球；今年除可以體驗熱氣球繫留活動外，27日晚上安排音樂會、光雕秀、煙火秀等，歡迎民眾到石岡旅遊。

劉素幸透露，今年共有5大顆熱氣球，除可升空體驗外，還有知名卡通加菲貓、石岡區的吉祥物水滴寶寶造型的熱氣球，可供民眾拍照合影。

熱氣球嘉年華 台中市 卡通

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