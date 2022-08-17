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中市霧峰農會推「中秋農來夯」網路商城 免運加抽好禮

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市霧峰區農會與普利共好商城今年設立「中秋農來夯」商品專區，透過線上直播介紹優質的應景農產。圖／台中市政府提供
台中市霧峰區農會與普利共好商城今年設立「中秋農來夯」商品專區，透過線上直播介紹優質的應景農產。圖／台中市政府提供

中秋節將至，台中市霧峰區農會與普利共好商城今年設立「中秋農來夯」商品專區，透過線上直播介紹優質的應景農產。台中市農業局表示，此次設有四大類免運商品專區，包括柚見月圓、中秋夯肉、夯海鮮及超夯好禮區，活動期間8月22日至9月16日，只要購買專區商品即可參加抽獎，獎項包括Switch、家電及商城農幣等好禮。

霧峰區農會總幹事黃景建表示，普利共好商城每年挑選多種應景好禮，推出眾多免運優惠商品，今年精選大安區農會的烤肉組、一夫水產的海鮮組、柚子禮盒組及各地農會的小農禮盒等，品項豐富，讓大家買得方便、安心又輕鬆。

農業局指出，中秋節前是送禮的旺季，此次設立「中秋農來夯」商品專區，並邀請型男主廚吳秉承擔任活動大使，專區集結各地優質農漁產品，提供許多超值優惠組合給民眾選購，並設有四大類免運費商品，鼓勵民眾將傳統送禮方式改為宅配寄送，祝福心意不變，讓大家過個安心又方便的中秋節。

台中市霧峰區農會與普利共好商城今年設立「中秋農來夯」商品專區，透過線上直播介紹優質的應景農產。圖／台中市政府提供
台中市霧峰區農會與普利共好商城今年設立「中秋農來夯」商品專區，透過線上直播介紹優質的應景農產。圖／台中市政府提供
台中市霧峰區農會與普利共好商城今年設立「中秋農來夯」商品專區，透過線上直播介紹優質的應景農產。圖／台中市政府提供
台中市霧峰區農會與普利共好商城今年設立「中秋農來夯」商品專區，透過線上直播介紹優質的應景農產。圖／台中市政府提供

中秋節 農會 海鮮

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