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業者反映納管審查效率差 中市府：數量破萬已加派人力

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員李麗華說，市府輔導工廠登記須加速進行。記者陳秋雲／攝影
台中市議員李麗華說，市府輔導工廠登記須加速進行。記者陳秋雲／攝影

台中市未登記工廠破萬家，今年3月21日申請納管大限，市府統計申請納管共8376家，申請臨登轉特登的1794家。民進黨議員周永鴻說，他接到不少企業主反映，審查進度緩慢，擔心提改善計畫時間不足。另議員李麗華要求市府加人力審查。經發局指出，已加派人力，預計明年3月前完成納管審查，讓業者提改善計畫。

台中市議員周永鴻、江肇國說，全國未登記工廠問題可說是台灣產業發展的「歷史共業」，60年代時任台灣省主席謝東閔推「家庭即工廠」，造成後來未登記工廠處處可見。而台中市中小企業數量極大，未登記工廠申請臨登納管破萬家，全國之冠。

周永鴻說，台中審計處報告指台中市「低汙染」未登記工廠居全國之冠，去年底有1398家提出工廠改善計畫，但僅核定170家占比12.16%，經發局行政效率有待加強。周永鴻強調，未登記工廠中有不少中小企業是全球產業鏈中的「隱形冠軍」希望市府加速審查進度。

經發局長張峯源說，台中市輔導1萬170家未登記工廠或臨登工廠，今年3月21日前申請納管或特定工廠登記，收件量是全國之冠。今年2月起增加人力審查，速度已提升。截至8月12日止，已核准特定工廠及納管案件5294家，核准比率達52%以上，納管申請案件預計9月底前完成初審作業，明年3月前完成全數納管案件補件審查，讓業者可於明年3月19日前提出工廠改善計畫。

經發局說明，在既有人力之外，今年度也已聘輔導團隊協助工廠改善計畫、用地計畫審件，加快審查速度，積極輔導業者在2030年3月19日前取得特定工廠登記。經發局建置未登記工廠資訊系統，提供業者查詢進度。

台中市議員周永鴻（左）江肇國指出，業者反映市府輔導工廠登記效率差，經發局表示已加派人力。圖／周永鴻提供
台中市議員周永鴻（左）江肇國指出，業者反映市府輔導工廠登記效率差，經發局表示已加派人力。圖／周永鴻提供

台中市 周永鴻 議員

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