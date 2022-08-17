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南投垃圾量逼近22萬公噸 各鄉鎮規畫暫置區暫時堆置

聯合報／ 記者江良誠賴香珊／南投即時報導
南投縣垃圾堆積如山去化困難，環保局暫時封裝打包存放。圖／南投縣政府提供
南投縣垃圾堆積如山去化困難，環保局暫時封裝打包存放。圖／南投縣政府提供

南投縣興建綠能永續中心處理縣內垃圾因居民反對暫停，全縣垃圾堆積量將近22萬公噸，南投縣環保局表示，南投縣垃圾只能委託外縣市處理，但外縣市處理量逐年減少，各鄉鎮只能各自規畫垃圾暫置地點，需要鄉鎮公所合作，一起解決垃圾處理問題。

竹山綠能永續中心興建喊停，外傳縣府不滿竹山不蓋綠能中心，停收竹山鎮垃圾，引爆居民怒火，竹山鎮長陳東睦也透過臉書等社群媒體表達垃圾處理看法，讓竹山鎮公所和南投縣政府關係緊繃。

南投縣環保局表示，竹山鎮公所近兩個月來未循行政管道與環保局反映、溝通及解決問題，陳鎮長透過網路表達看法，環保局更無法藉由網路內容提供協助，希望竹山鎮公所回歸行政程序解決竹山垃圾問題。

環保局長李易書說，去年12月曾與陳鎮長討論，希望縣府幫忙清除竹山垃圾，當時也提及綠能中心問題，今年2月起協助竹山鎮清運垃圾，到6月底已清運超過300公噸。

陳東睦帶居民抗議綠能中心，多次向縣府表示要自行處置垃圾，並強調各鄉鎮要把自己垃圾處理好，竹山鎮一直做得很好，環保局便將垃圾外運量改幫助其他還無法妥善處理垃圾的鄉鎮，並非縣府自行決定。

環保局表示，由於南投縣沒有垃圾自主處理設施，垃圾均仰賴其他縣市協助處理，但各縣市協助處理的數量逐年減少，導致各公所均需規畫地點暫置垃圾，統計目前全縣垃圾暫置量已接近22萬公噸，環保局將持續協助各公所做好垃圾暫置區環境維護與安全工作，等待南投縣完成自主垃圾處理設施。

南投縣垃圾堆積如山去化困難，環保局暫時封裝打包存放。圖／南投縣政府提供
南投縣垃圾堆積如山去化困難，環保局暫時封裝打包存放。圖／南投縣政府提供

南投 陳東睦 社群媒體

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