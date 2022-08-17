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彰化王功漁火節回來了！高空煙火秀、玖壹壹一起嗨

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化王功漁火節是暑假最大盛事之一，將於8月27、28日在王功地區登場，縣府今天舉行推廣活動。圖／彰化縣府提供
彰化王功漁火節是暑假最大盛事之一，將於8月27、28日在王功地區登場，縣府今天舉行推廣活動。圖／彰化縣府提供

彰化王功漁火節是暑假最大盛事之一，將於8月27、28日在王功地區登場，今年首度打造壯觀的巨型風箏和30米氣墊遊憩戲水設施，滿足親子遊憩，夜間海洋音樂會有藝人玖壹壹、曾沛慈、高爾宣等將熱力演出，高空煙火秀今年也不缺席，時間長達10分鐘。

彰化縣長王惠美今天出席王功漁火節推廣活動，她表示，王功漁火節舉辦近20年，每年吸引數十萬人前來參與，去年因疫情停辦，今年王功漁火節的活動節目規模是去年的兩倍，彰化區漁會也鼎力贊助高空煙火秀，預計吸引民眾前來體驗王功之美。

王惠美說，早期舉辦王功漁火節時不是刮颱風就是下大雨，後來只要辦王功漁火節一定會先到王功福海宮向媽祖眾神請示，有允杯才會舉辦，媽祖庇佑下都圓滿平安。

今年王功漁火節在王功漁港、福海宮及王功街道，以數萬盞美輪美奐、燦爛奪目的LED燈佈置「夏日海洋燈祭」，也結合在地美食「珍珠蚵」及西濱豐富的農漁特產，推出「漫遊體驗營王功輕旅行」，主題包含「搭海牛採蚵趣」、「潮間帶旅行」、「一日漁夫體驗」等，並有「祈福嘉年華」、「作伙烤蚵趣」、「吃海味扭蛋樂」等活動。

為吸引年輕族群，今年王功漁火節的「超夏趴海洋音樂會」找來原子邦妮、玖壹壹、曾沛慈、高爾宣等樂團歌手熱力演出。縣府指出，活動期間為有效疏通人潮，提供定點免費接駁車服務，民眾多加搭乘利用。

彰化王功漁火節今年高空煙火秀將達10分鐘。圖／彰化縣府提供
彰化王功漁火節今年高空煙火秀將達10分鐘。圖／彰化縣府提供
彰化王功漁火節將於8月27、28日在王功地區登場，縣長王惠美今天出席推廣活動。圖／彰化縣府提供
彰化王功漁火節將於8月27、28日在王功地區登場，縣長王惠美今天出席推廣活動。圖／彰化縣府提供

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