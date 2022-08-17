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南投人口老化逼近超高齡社會 提高長者就醫復健補助

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
南投縣特別提高一般及偏鄉地區的交通接送費用補助標準，為長者外出交通接送提高服務方便性。圖／南投衛生局提供
南投縣特別提高一般及偏鄉地區的交通接送費用補助標準，為長者外出交通接送提高服務方便性。圖／南投衛生局提供

截至今年6月底，南投縣65歲以上人口9萬5280人，人口老化比率達19.8%，逼近超高齡社會，南投衛生局表示，面對高齡社會的來臨，長照服務需求愈來愈高，為長者外出交通接送服務方便性，特別提高一般及偏鄉地區的交通接送費用補助標準，涵蓋全縣13鄉鎮市長者，提供往返居家至醫療院所就醫、定期式復健或透析治療的交通接送。

長照交通接送費用補助一般地區（南投市、埔里鎮、竹山鎮、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、水里鄉），每月補助2000元，低收入戶免部分負擔、中低收入戶部分負擔每趟20元、每趟一般戶部分負擔62元；遠地區（鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、信義鄉、仁愛鄉）每月補助2400元，低收入戶免部分負擔。

南投衛生局指出，縣內一位王奶奶剛完成手術出院，術後行動不便以輪椅代步，又需要定期回診，現在連上下車都困難，王奶奶子女們都為了該如何回診而煩惱，透過申請長照服務，符合失能等級，媒合使用交通接送服務，長照交通車到府接送至醫療院所就醫，車輛內配備有輪椅升降設備及輪椅固定帶，讓王奶奶可以平穩上下車，解決了子女們的擔憂。

局長陳南松說，南投縣全縣人口數48萬1166人，65歲以上人口9萬5280人，人口老化比率達19.8%，全縣內地廣人稀且多為山路，低底盤公車無法行駛，因而今年起擴大交通接送服務對象，只要是長照失能等級二級以上失能者，提供特約單位服務共31家，長照交通接送服務範圍涵蓋本縣及鄰近縣市，包含前往台中市、彰化縣、雲林縣，大幅降低長照個案家屬請假陪同就醫等負擔。

南投縣特別提高一般及偏鄉地區的交通接送費用補助標準，為長者外出交通接送提高服務方便性。圖／南投衛生局提供
南投縣特別提高一般及偏鄉地區的交通接送費用補助標準，為長者外出交通接送提高服務方便性。圖／南投衛生局提供

長照 南投 衛生局

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