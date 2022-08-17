南投人口老化逼近超高齡社會 提高長者就醫復健補助

截至今年6月底，南投縣65歲以上人口9萬5280人，人口老化比率達19.8%，逼近超高齡社會，南投衛生局表示，面對高齡社會的來臨，長照服務需求愈來愈高，為長者外出交通接送服務方便性，特別提高一般及偏鄉地區的交通接送費用補助標準，涵蓋全縣13鄉鎮市長者，提供往返居家至醫療院所就醫、定期式復健或透析治療的交通接送。

長照交通接送費用補助一般地區（南投市、埔里鎮、竹山鎮、草屯鎮、集集鎮、名間鄉、水里鄉），每月補助2000元，低收入戶免部分負擔、中低收入戶部分負擔每趟20元、每趟一般戶部分負擔62元；遠地區（鹿谷鄉、中寮鄉、魚池鄉、國姓鄉、信義鄉、仁愛鄉）每月補助2400元，低收入戶免部分負擔。

南投衛生局指出，縣內一位王奶奶剛完成手術出院，術後行動不便以輪椅代步，又需要定期回診，現在連上下車都困難，王奶奶子女們都為了該如何回診而煩惱，透過申請長照服務，符合失能等級，媒合使用交通接送服務，長照交通車到府接送至醫療院所就醫，車輛內配備有輪椅升降設備及輪椅固定帶，讓王奶奶可以平穩上下車，解決了子女們的擔憂。