靜宜大學與台中市政府 共同推動城市行銷

靜宜大學新任校長林思伶與台中市長盧秀燕，二人日前就台中城市行銷、高等教育、東協廣場跨境基地等議題展開對談，林思伶規劃與中市府各局處密切攜手合作，發揮更多綜效；盧秀燕期盼未來共同推動城市行銷，讓不同族群建立對城市的認同感與幸福感。

盧秀燕表示，林思伶曾擔任多項要職，對城市行銷跟美學有獨特的見解與想法，市府跟靜宜大學長年來是夥伴關係，現階段可優化目前的合作方案，並針對不同面向，積極展開交流互動。

盧秀燕表示，台中市近年來極力推動城市行銷，以目前正進行的「台中好甜」主題競賽系列活動為例，能展現台中是友善城市，也是擁有百年糕餅文化等底蘊故事的糕餅之都，這成為重要的城市品牌特色，她歡迎靜宜大學將要推展的城市行銷。

盧秀燕以台中城市行銷為例指出，市府觀旅局在水湳中央公園推動台灣曼哈頓在台中小旅行，安排所有局處首長實地走訪園區，踏查同時，瞭解日後附近將建置的國際會展中心、綠美圖、水湳轉運中心等重要市政建設，市府也積極訓練與培育在地優質導遊，希望成為特色活動及推薦遊程。

林思伶表示，她在高雄文化局長任內透過跨局處協助，以城市美學核心策略，完成「高雄建築百選」專書，行銷城市之美，靜宜目前擁有觀光、城市創新行銷等相關課程，還有海外姐妹校及國際學生等豐沛資源特色，她希望未來能連結更多產官學資源，深耕在地、連結國際，協助打造城市特色。

林思伶指出，靜宜承接台中市政府位於東協廣場二樓的「台中跨境體驗示範基地」，提供語言、數位電商的訓練及城市旅遊等服務，也運用東協廣場的外籍移工聚集特色，協助新住民二代、南向新住民創業及就業，期待未來能結合市府民政局等更多單位，讓「台中跨境體驗示範基地」發揮更多效益。

林思伶實地瞭解「東協廣場」周邊的環境與異國餐廳後強調，未來希望與市府合作，藉由該校的食營與觀光等系所專業，協助業者瞭解食材特性及營養成分等，提供消費者更營養又安全的餐點。