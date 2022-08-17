台南不動產交易量縮 議員：去年稅收榮景今年可能不再

台南市政府連續7年決算都有賸餘，但很大部分來自房市熱絡的相關交易稅收與規費，由於本季不動產交易量較前一季減少，整體不動產交易呈現量縮格局，市議員蔡旺詮昨在財稅局業務報告時呼籲市府重視居住正義，積極開發其他財源收入。

財稅局長陳伯誠表示，土地開發並非市府的收入方針，也保證絕對不會重蹈覆轍，未來會積極尋找新的財源，開源節流，維持財政平衡。

蔡旺詮表示，2021年歲入歲出決算賸餘款18.26億元，且自2015年度起連續7年有歲入歲出賸餘。很大一部分是受惠於房地市場熱絡，土地增值稅增加3.95億餘元、地價稅成長增加2.83億餘元、印花稅因不動產買賣及承攬案件數增多增加2.17億餘元、契稅徵起案件成長增加4億餘元，地政相關規費收入也較預算增加約2.2億餘元。

他分析，由於政府各項打房措施生效，今年第一季土地移轉與前一季相較減幅9.71％，建物買賣移轉減幅為8.60％，建物第一次移轉減幅為9. 79％，本季交易量較前一季減少，整體不動產交易呈現量縮格局。因此，去年稅收的「榮景」，今年可能不復存在，無法再從房地相關稅收與規費得到高額的收入，呼籲市府要開拓其他財源，盡速補足缺口。

蔡旺表示，來自房市熱絡的收入，很大部分是傷害居住正義，認為寧可負債，也不應持續過度依賴這些房地稅收與規費。如今打房持續生效，房價逐漸步入正軌，希望未來市府不要再使用炒作土地的方式提升收入，以免重蹈覆轍。