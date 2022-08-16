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影／減中火燃煤中市允補電促金 燃氣回饋7.4億給鄰近區

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員吳瓊華指出，減燃煤市府允諾補電促金須補足。經發局表示已編列預算。記者陳秋雲／攝影
台中市議員吳瓊華指出，減燃煤市府允諾補電促金須補足。經發局表示已編列預算。記者陳秋雲／攝影

台中市議員吳瓊華指出，中火位在海線地區，台電每年依據發電量核發「發電年度促協金」作為補償，但因市府積極改善空汙、管控中火生煤用量，台電促協金勢必隨減煤而減少。她說市長盧秀燕允諾「補足補滿」經發局應從2019年減煤那年為標準補足。經發局長張峯源說，市長強調「台電欠多少，市府就補多少」不會讓地方因促協金減少影響地方建設。

張峯源說，台電公司協助台中市海線地區促協金短差經費，市府分別在2020年5月22日、去年5月6日及今年7月14日邀海線區公所及市府跨局處會議，每年台電公司促協金短差約4000萬元，市府相關單位編列預算補足支應。後續各區如再有經費補足必要，額補助基準以2019為標準。

另因台電新建燃氣機組建廠前置促協金約7.4億元，主要為龍井區及鄰近市區、彰化三鄉，台中市可分配額度約6.32億元，未來將投入龍井、大肚、沙鹿、梧棲、清水等五區建設，預算從今年起分6年編列，分配在鄰近地區，整體海線五區投入的建設經費不會減少。

台電 台中市 中火

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