審計室檢討彰化汙水接管率落後 縣府：近年已大躍進

汙水下水道建設是進步國家的指標，彰化縣近年來積極推動汙水下水道建設，累計已投入49億多元，但彰化縣審計室卻認為有工程進度落後，接管普及率低，加上遲未開徵汙水下水道使用費遭調降補助比率等缺失，民進黨縣議員參選人辜皇譯也批，彰化的污水下水道系統接管普及率全國「倒數第二」，僅勝澎湖縣，「王惠美的美好彰化在哪？」

彰化縣府水資處長馬英傑說，截至今年6月彰化接管率達3.39%，王惠美縣長上任後接管戶數從原本的5千戶增加到現在的1萬4千多戶，數量大躍進，為鼓勵鄉親接管，也到地方舉辦多場說明會，讓居民了解現階段配合政府接管可不用花錢，提高接管意願。

彰化縣審計室日前向彰化縣議會提出110年度總決算及審核報告指出，彰化縣自2003年起推動汙水下水道系統建設計畫，到去年已完成二林鎮彰化市及鹿港福興等3座汙水處理廠或水資源回收中心。另二林鎮汙水下水道系統已完成，彰化市、鹿港福興及和美鎮一期計畫施作中，員林下水道系統一期計畫則修正中，累計投入49億餘元。

但審計室查核發現，彰化縣整體計畫推動落後，接管率遠低於全國平均值39.78%；遲未收取汙水下水道使用費，遭內政部調降補助比率5%，增加地方負擔；二林鎮汙水道系統接管戶數雖已達計畫目標，但部分學校遲未納管；彰化市汙水下水道系統第一期計畫今年到期，但已發包接管戶數未達目標一半。