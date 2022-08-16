醫護團隊到宅替人瑞慶生 百歲嬤中氣十足吹蠟燭

台中市陳楊鳩即將滿百歲，今天守護阿嬤6年的台中慈濟醫院居家醫療團隊帶著蛋糕，與陳的次子大唱「生日快樂歌」，祝福百歲人瑞生日快樂。陳的兒子替母親許下「身體平安」的願望，隨後陳楊鳩中氣十足吹熄蠟燭燭火，場面溫馨。

在家陪伴老母的二兒子表示，媽媽當年身體不適躺了一個月，幸好慈濟醫院醫師來家裡看診，吃兩天藥就能起身，團隊多年照顧讓媽媽維持穩定，更是滿心感恩。

台中慈濟醫院家醫科主任李祥煒行醫多年，陳楊鳩是他照顧的「第一位百歲人瑞」。李主任非常珍惜難得的緣份，知道阿嬤上個月曾跌倒不便出席公開慶祝活動，特地藉居家醫療機會，帶著蛋糕為老人家暖壽。

「祝你生日快樂」歌聲響起，陳楊鳩元氣十足的吹熄蠟燭，兒子代媽媽許願「身體平安」，大家的心都暖了起來。

陳先生形容媽媽「吃得苦中苦」，靠一天八塊錢工資養大七個孩子。他回憶與慈濟醫院居家醫療團隊結緣在2017年，媽媽神經痛到起不了床，公寓住家樓梯又下不去而無法就醫，心急如焚四處詢問都找不到願意到家看診的醫師。

所幸，「居家醫療服務」提供一盞明燈，陳先生第一通電話打到台中慈濟醫院，連繫上護理師，隔天醫師就到家探視，沒想到母親「吃了兩天藥就能起床了」。

兩個月一趟的居家醫療，社區護理師林俐均替百歲阿嬤量血壓、測血糖關心健康狀況。李祥煒詢問之前跌倒情形，提醒阿嬤動作放慢點，請家人幫阿嬤多擦乳液，避免皮膚太乾燥。

李祥煒指出，幾年前剛見到阿嬤還有點愁眉苦臉，經過整合腎功能、腸胃道跟糖尿病等多種用藥，本來十幾種藥目前只剩個位數。他說居家醫療主要是以減少病人不舒服為主，目前都控制得很好。

李佳霖說，以往的醫療場所以醫院為主，現在長輩年紀偏大，兒女要出外工作，長輩在宅時間非常長，為減輕家屬負擔與就醫舟車勞頓，醫師走出醫院到案家，提供適當的醫療照顧，一樣可以得到完善照顧，家屬可以放心去上班。