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回憶殺！6、7年級兒時畫面 紅蜻蜓悠遊武陵農場

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
近期遊客在武陵農場發現紅蜻蜓蹤跡，農場表示，7到9月能在農場內見到紅蜻蜓成蟲翱翔身影，歡迎遊客上山憶兒時。圖／武陵農場提供
近期遊客在武陵農場發現紅蜻蜓蹤跡，農場表示，7到9月能在農場內見到紅蜻蜓成蟲翱翔身影，歡迎遊客上山憶兒時。圖／武陵農場提供

回憶殺！當年小虎隊「紅蜻蜓」招牌歌曲曾傳唱台灣的大街小巷，更是六、七年級生滿滿的青春回憶，近期遊客在武陵農場發現紅蜻蜓蹤跡，家長帶著沒看過紅蜻蜓的孩子細細回味、拍照記錄。武陵農場表示，7到9月能在農場內見到紅蜻蜓成蟲翱翔身影，歡迎遊客上山憶兒時。

武陵農場副場長胡發韜表示，台灣的紅蜻蜓族群範圍分布與數量變遷消長，尤其在台灣平地城鄉發展中尤其明顯，兒時在草原或學校操場滿天飛舞的紅蜻蜓靜悄悄、默默的不見了。

胡發韜說，場內的紅蜻蜓應該是少數分布於海拔1000公尺以上自然純淨無汙染山區水域的紅蜻蜓─黃基蜻蜓(學名 Sympetrum speciosum taiwanum Asahina,) ，是屬於台灣特有種蜻蜓。

黃基紅腹蜻蜓屬（赤蜻屬）蜻蜓科，長約4-4.5公分，雄蜻蜓身體紅色，合胸側緣有2條黑色寬大的斜帶，攫握器紅色；雌蜻蜓則為略帶黃褐色，合胸側視有2條黑色的斜帶斑，腹部也是黃褐色，各節側緣具黑斑，翅基淡褐色。

台灣過去記錄的紅腹蜻蜓屬成員共9種，多半廣泛分布在台灣北部地區為主，低海拔山區以「焰紅蜻蜓」較多，中高海拔山區則僅有少數區域仍擁有「黃基蜻蜓」蹤跡，而多分布平地的「焰紅蜻蜓」推測應該就是小虎隊「紅蜻蜓」歌詞描寫的紅蜻蜓品種。

武陵農場致力維護自然生態與環境保護，確保生態多樣性與物種豐富多元化，擁有天然清澈無污染的水域環境，適合中高海拔的紅蜻蜓品種「黃基蜻蜓」繁衍，沒看過紅蜻蜓的小朋友與兒時見過的「資深小朋友」，歡迎到農場欣賞少見的紅蜻蜓。

近期遊客在武陵農場發現紅蜻蜓蹤跡，農場表示，7到9月能在農場內見到紅蜻蜓成蟲翱翔身影，歡迎遊客上山憶兒時。圖／武陵農場提供
近期遊客在武陵農場發現紅蜻蜓蹤跡，農場表示，7到9月能在農場內見到紅蜻蜓成蟲翱翔身影，歡迎遊客上山憶兒時。圖／武陵農場提供
近期遊客在武陵農場發現紅蜻蜓蹤跡，農場表示，7到9月能在農場內見到紅蜻蜓成蟲翱翔身影，歡迎遊客上山憶兒時。圖／武陵農場提供
近期遊客在武陵農場發現紅蜻蜓蹤跡，農場表示，7到9月能在農場內見到紅蜻蜓成蟲翱翔身影，歡迎遊客上山憶兒時。圖／武陵農場提供
近期遊客在武陵農場發現紅蜻蜓蹤跡，農場表示，7到9月能在農場內見到紅蜻蜓成蟲翱翔身影，歡迎遊客上山憶兒時。圖／武陵農場提供
近期遊客在武陵農場發現紅蜻蜓蹤跡，農場表示，7到9月能在農場內見到紅蜻蜓成蟲翱翔身影，歡迎遊客上山憶兒時。圖／武陵農場提供

武陵農場 自然生態

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