中市府修訂電力設施空污排放標準 加嚴管制

因應台中火力發電廠將增設燃氣機組，台中市政府修訂「台中市電力設施空氣污染排放標準」相關規定加嚴管制，修正草案今天經市政會議通過，將送環保署核定後公告實施。

台中市環保局在市政會議中說明，這次電力業加嚴標準草案，除管制正隆后里廠、廣源、中龍鋼鐵等8座汽電共生鍋爐外，並針對中火目前所規劃113年至114年增建2部130萬瓩燃氣複循環機組，及中佳電力公司預計114年興建1部65萬瓩燃氣複循環機組加嚴排放標準。

環保局指出，這3部大型燃氣機組未來上線後，勢必增加氮氧化物排放，再加上燃煤電廠不僅會產生PM2.5（細懸浮微粒），還會排放重金屬，影響健康甚鉅，經考量有加嚴必要，因此這次針對第3次加嚴標準時，遭中央刪除的10項非汞重金屬再次納入，以期督促業者持續改善並保護市民健康。

環保局表示，第4次電力業空氣污染物排放標準草案，參考國外管制標準，加嚴氣渦輪機組及複循環機組的氮氧化物及氨氣排放限值，氮氧化物及氨氣自114年1月1日起應符合5ppm以下，也規範氮氧化物小時平均值不得超過2ppm，促使業者精準操作防制設備，達到氮氧化物減量及抑制氨氣逸散的雙重效益。

至於在汽電共生設備鍋爐部分，環保局指出，除加嚴硫氧化物及氮氧化物排放限值，同時規範生煤用量須降至20%以下，從源頭降低生煤使用量。加嚴標準草案經市政會議通過後，將送行政院環保署會商有關機關核定後公告實施，施行後，預估氮氧化物每年可削減約1074公噸，將有助台中空氣品質進一步提升。