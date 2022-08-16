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南投籌6400萬元全面優化鯉魚潭 打造夜間水舞秀

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里鯉魚潭風景區。圖／南投縣政府提供
南投埔里鯉魚潭風景區。圖／南投縣政府提供

南投埔里鯉魚潭有「小西湖」之稱，但環境設備老舊，縣府籌措6400萬元經費將全面優化，除將改善公共設施，並增設廁所，更將導入夜間燈光、藝文水舞秀等設施，再斥資800萬元整建熱門健行步道「哲學之路」盼提升景點有效串連。

縣府指出，鯉魚潭景致幽美，且擁柳堤、玉觀音像及鯉魚穴、龜穴、蝙蝠穴等名勝，享「小西湖」美譽，但隨環境設備年久失修，逐漸失色，近年為此進行再造環潭遊憩共融新空間計畫，由縣府自籌6400萬元經費，全面改善鯉魚潭風景區。

南投縣長林明溱今鯉魚潭會勘了解具體優化方案，觀光處表示，此次除了針對潭區環境及設施更新美化，改善入口意象、藝術設施、停車空間，並增設親子無障礙廁所等公共設施外，更將重點放在創造夜間遊憩新亮點。

林明溱說，後續將打造夜間燈光藝文舞台，並在鯉魚潭中建構「3水D搖擺水煙火噴泉」，未來將有具聲光效果的音樂水舞秀，強化夜晚遊憩元素，未來也能結合南投燈會設置水上燈區，更串連福興溫泉區，留住夜宿遊客，將觀光效益極大化。

此外，縣府也將整建「哲學之路」健行步道，觀光處指出，該步道全長約3公里，連接地母廟到天旨宮附近的中心路，但沿線設施老舊，經立委馬文君、許淑華向中央爭取補助600萬元，縣府自籌200萬元，盼重新修建打造成旅遊新亮點。

林明溱說，「哲學之路」是當地熱門健行地點，運動民眾不少，後續將改善施設安全欄杆、夜間照明設備，並於入口及沿線規劃設置休憩座椅，種植蝴蝶蜜源、食草植物加強綠美化及自然生態環境營造，成為友善步道，也讓景點有效串連。

南投縣政府籌措6400萬元將全面優化鯉魚潭風景區，將導入夜間燈光、水舞秀等設施。圖／南投縣政府提供
南投縣政府籌措6400萬元將全面優化鯉魚潭風景區，將導入夜間燈光、水舞秀等設施。圖／南投縣政府提供
南投縣政府籌措6400萬元將全面優化鯉魚潭風景區，將導入夜間燈光、水舞秀等設施。圖／南投縣政府提供
南投縣政府籌措6400萬元將全面優化鯉魚潭風景區，將導入夜間燈光、水舞秀等設施。圖／南投縣政府提供
南投埔里鯉魚潭風景區。圖／南投縣政府提供
南投埔里鯉魚潭風景區。圖／南投縣政府提供

林明溱 南投

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