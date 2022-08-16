陸禁我農產 台中大坑、新社農民當自強20日活動推銷

因應中國暫停我國部分農漁產品進口，台中市北屯區大坑社區發展協會20日將在北屯新都生態公園舉辦「大坑新社農產觀光特色推廣暨節能宣導活動」，結合親子活動、市集園遊會，吸引人潮，將大坑、新社農特產行銷出去。

立委莊競程、台中市議員曾朝榮今天共同為活動暖場。莊競程說，因應農產品遭中國禁止銷售所產生的影響，透過20日的活動，把大坑、新社農特產品行銷出去，推向世界市場，讓更多人享用農產品，不用靠中國市場。

北屯區大坑社區發展協會理事長林士隆說，20日的活動除安排親子DIY活動、農特產市集、音樂晚會、摸彩活動、募集發票做公益，並有節能減碳宣導、有獎徵答。

市議員曾朝榮說，大坑地區有四大農產，竹筍、柑橘、文旦、文心蘭，新社農作物以枇杷、柑桔、葡萄、高接梨、甜柿、桃、香蕉、香菇、杏鮑 菇、文心蘭、香水百合、虎頭蘭、玫瑰及蝴蝶蘭等作物為大宗，農作物向來以品質優良聲譽卓越著稱。 他結合莊競程爭取興闢新社區九渠溝滯洪池，嘉惠大坑地區農民。這次透過活動串連大坑、新社農產觀光資源，推廣農特產品。

莊競程說，他與曾朝榮爭取中央及市府配合款共上億元建設經費，包括大坑溪兩岸遊憩設施營造工程，大坑風景區觀光休憩空間再造及優化指標導覽系統工程，以及大坑溪逢甲橋上游固床工修復補強工程。未來也計劃在光正橋旁福德祠舉辦農夫市集，引流大坑登山步道人潮，擴大觀光。