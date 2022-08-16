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彰化人口老化 拚廣設社福照顧關懷據點今過半

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林市大峰社區關懷據點今天揭牌正式運作。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市大峰社區關懷據點今天揭牌正式運作。記者簡慧珍／攝影

彰化縣人口高齡化，縣政府落實中央在地活躍老化政策，到處找地方設立社區照顧關懷據點，今天大峰、出水這兩個社區社照關懷據點揭牌，全縣據點累計達到315個。大峰、出水的社照關懷據點不但提供午餐，社區理事長會帶領志工作居家訪視也會關懷獨老，延伸社區據點的功能。

今天成立的社區照顧關懷據點是員林市大峰社區、出水社區，縣長王惠美分別前往贈牌及揭牌慶賀，也帶來彰化生產的米粉、北斗香油、彰化雞蛋、彰化豬肉為社區關懷據點加菜，大峰舉辦用藥安全衛教講座，出水社區做健康促進活動，慶祝照顧關懷據點正式運作。

縣長王惠美說，彰化縣人口老化速度很快，縣政府努力讓長輩在社區能得到最好的照顧，活得健康有尊嚴，感謝縣議會議長謝典林和所有議員照案通過縣府提出的各項政策預算，一毛未刪減，使縣府有充足經費可以完成更多基礎建設與各項活動；彰化縣有589個村里，今天成立彰化縣第314、315個據點，先後在7、8月試辦，廣受當地居民好評才正式成立。

大峰社區理事長黃鴻鐺、出水理事長楊進村，各帶領社區照顧關懷據點志工每月到宅訪視關懷長者，並為65歲以上行動不方便長者或獨居老人打掃屋內環境、陪伴聊天，大峰和出水社區都每周供餐一次，有員林市最美麗後花園之稱的出水社區還有老人福利樂齡活動、親子活動、歌唱卡拉OK班、舞蹈班、薩克斯風班等等，因此居民都滿心期待據點成立讓社福再升級。

員林市長游振雄說，年輕人平常都得外出工作，社區常有很多孤單的老人，市公所推動社區照顧關懷據點，社區長者可以前來用餐、學習、運動等。今天大峰和出水社區的長者都表示，「據點成立後，他們來用餐、學手藝、上課，越活越健康，忘了煩惱更忘記自己幾歲。」

彰化縣員林市出水社區關懷據點今天揭牌，社區長者上健康促進課程，跟著指導員活動筋骨。記者簡慧珍／攝影
彰化縣員林市出水社區關懷據點今天揭牌，社區長者上健康促進課程，跟著指導員活動筋骨。記者簡慧珍／攝影

員林 老化 彰化

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