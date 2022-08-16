日月潭萬人泳渡報名1萬8600人 馬英九將第9度挑戰全程

2022日月潭萬人泳渡活動將於9月4日舉行，主辦單位強調今天要求報名者至少接種3劑疫苗下，最後篩選統計今年報名人數為1萬8600餘人，並指出前總統馬英九今年將第9度下水挑戰泳渡全程，競賽水域從朝霧碼頭出發、伊達邵碼頭上岸，全長3公里。

主辦單位表示，9月4日的日月潭萬人泳渡今年人數1萬8600餘人，共1666隊報名，身障泳士人180人、在台外籍泳客286人外，9月3日第8届日月潭公開水域游泳錦標賽，今年菁英組請來多位國手與賽，有男子8人、女子11人參加，競賽組93人、泳渡挑戰组1455人參加。

此外，針對SUP立式划漿是近幾年來新興的水上活動，日月潭萬人泳渡活動去年因疫情停辦，今年恢復舉辦後，南投縣政府推廣這項健康親水運動，計有46組總計1613人參加SUP立式划槳項目，分為一般組及45歲以上先進組，採單次計時賽制，限時1小時關賽。

南投縣政府指出，日月潭萬人泳渡活動今年採高規格防疫措施，參加者必須打滿3劑疫苗，且須在泳渡活動前48小內快篩陰性，且活動僅限制2萬人，並設立5道防疫關卡，承辦單位雖一直抱怨今年可能會賠錢，但縣府堅持凡通過的人才可以參加泳渡盛事，為疫情層層把關。