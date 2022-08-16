掰了柬埔寨！彰化學子返鄉工讀教書最高收入5萬

台灣年輕人被騙到柬埔寨當「豬仔」震驚全國，彰化縣政府超前部署，招募350名縣籍大學院校學子暑假返鄉，國中小學教授英文、AI科技、手工藝等課程，課程最長達兩個月，國中小學生有充實暑假生活，免費課程減輕家長負擔，大學院校學生有工讀收入又不會被騙，一舉多得。

「White加Black等於什麼顏色？」亞洲大學學生曾奕葭問埔心鄉鳳霞國小小朋友，台下傳來小小聲音「Grey」，曾奕葭說「對，是Grey。」教完各種顏色的英文單字和發音，接著和一名嘉南藥理大學彭莉茵指導小朋友磨碎彩色粉筆，把不同顏色的石膏細粉倒入玻璃小瓶製作五彩祈福瓶。

江姓學童表示，這是他第二次做彩色祈福瓶，第一次在幼兒園大班做兩個，送給爸爸和媽媽，今天做的會放在他的書桌上。

校長黃瑞汝接任鳳霞國小校長一年，用食農和環境教育寫競爭型計畫，獲Google撥款1.1萬美金買Crombook、食農教育所需材料及編寫教育訓練經費，今年申請夏日樂學計畫、廣達游於智計畫、AI科技計畫，學校學童從7月1日上到開學前5天（8月26日），四周是全天課，其餘半天課，學童暑假生活有學習目標，家長省下不少安親和才藝的費用，因此鳳霞新學期新生「滿招」13人，是去年新生人數的2.5倍。

黃瑞汝說，縣政府跨局處招考350名大學院校青年，100名是抽籤工讀兩個月，250名是教育處視訊面試，優先分派到偏鄉國中小學，根據大學生的專長和興趣教授英文等課程，他們求好心切，都會上網找材料編寫教案，教小朋友認識機器人AI軟體，操作無人機或組合機器人。

據了解，縣政府見每年暑假都有年輕學子為了工讀而受騙，今年擴大招募作為偏鄉國教生力軍，減少彰化子弟遭詐騙的機率；暑假收入視授課時間長短，最多5萬1千元，六周課程約4萬3200元，如果學校評價好，以後寒暑假面試可望再被錄取。