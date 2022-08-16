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連接中彰大肚和美大橋2度流標 蔡其昌今偕綠委等會勘

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民進黨台中市長參選人蔡其昌（左三）今與立委林靜儀（左四）、陳素月（左二）等會勘大肚和美大橋工程。記者趙容萱／攝影
民進黨台中市長參選人蔡其昌（左三）今與立委林靜儀（左四）、陳素月（左二）等會勘大肚和美大橋工程。記者趙容萱／攝影

台中、彰化民眾關切橫跨烏溪，銜接兩地的大肚和美大橋工程2度發包流標，預計8月底發包。民進黨台中市長參選人蔡其昌今天與同黨立委林靜儀、陳素月等人到場會勘。蔡其昌說，這是一條大家期待已久主要交通橋梁要道，今天會勘是希望能順利開工、完工。

台中市建設局說，大肚和美大橋工程總經費超過30億元，今年6月通過行政院經費審議後發包工程，但因疫情、國際情勢等因素影響，廠商觀望未積極參與投標。為加速完成工程發包，建設局已特別組成專案小組檢討預算書圖，包括工法條件、工期、營建環境與原物料波動等，並將協助得標廠商引進外勞，並依法規限制人數，維護本國勞工權益，讓工程早日成功招標。

蔡其昌今邀集立委林靜儀、陳素月、交通部公路總局第二區養護工程處養護科長吳誌中、內政部營建署道路工程組副組長蔡亦強、台中市議員張家銨、市議員候選人曾威、台中市政府建設局副總工程司許獻鍾、彰化縣工務處新建工程科長周瑞霖等人到場會勘。

蔡其昌說，和美大橋經費中央已核定，就等台中市政府發包，但市府2度流標，今天會勘，盼我們在中央爭取的同時，台中市長盧秀燕也能夠積極檢討為何標案會流標，流標是技術性問題，應技術層面克服，這是一條大家期待已久主要交通橋梁要道，今天會勘是希望能順利開工、完工。

台中市建設局說明，大肚和美大橋全長1690公尺，主橋長約1440公尺，橫跨烏溪，為台中市長盧秀燕、王惠美縣長共同努力推動的工程，分別獲得交通部、內政部補助款，再由中、彰共同分擔地方自籌款。該工程上月底2度流標，原訂9月開工已篤定得延後，市府目前檢討招標預算、工期等條件，預計8月底上網招標，若順利招標出去，可望在10月動工。

民進黨台中市長參選人蔡其昌（右三）今與立委林靜儀（右一）、陳素月（右四）等會勘大肚和美大橋工程。記者趙容萱／攝影
民進黨台中市長參選人蔡其昌（右三）今與立委林靜儀（右一）、陳素月（右四）等會勘大肚和美大橋工程。記者趙容萱／攝影

台中市長 蔡其昌

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